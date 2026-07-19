- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 1 мин
Повреждена взрывной волной: в Киеве закрыли одну из станций метро
Поезда по «зеленой» линии проезжают станцию «Лукьяновская» без остановки.
В Киеве станция метро «Лукьяновская» временно закрыта из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Поезда по «зеленой» линии проезжают станцию «Лукьяновская» без остановки.
Работники метро уже ликвидируют последствия обеспечения работы эскалаторов и пассажирской автоматики.
«О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно», — отметили в метрополитене.
Российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Киев баллистическими ракетами.
В результате вражеских ракетных обстрелов Киева один человек погиб, более 10 человек получили ранения.