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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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233
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Повреждена взрывной волной: в Киеве закрыли одну из станций метро

Поезда по «зеленой» линии проезжают станцию «Лукьяновская» без остановки.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Повреждение наземного вестибюля станции метро Лукьяновская

Повреждение наземного вестибюля станции метро «Лукьяновская» / © Суспільне

В Киеве станция метро «Лукьяновская» временно закрыта из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Поезда по «зеленой» линии проезжают станцию «Лукьяновская» без остановки.

Работники метро уже ликвидируют последствия обеспечения работы эскалаторов и пассажирской автоматики.

«О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно», — отметили в метрополитене.

Российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Киев баллистическими ракетами.

В результате вражеских ракетных обстрелов Киева один человек погиб, более 10 человек получили ранения.

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Дата публикации
Количество просмотров
233
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