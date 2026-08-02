В Киеве и ряде областей объявили тревогу: дроны летят в сторону столицы

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 2 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из - за угрозы ударных беспилотников .

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

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По данным военных, реактивные БПЛА двигались с Черниговщины в направлении Киевской области. Часть дронов летела мимо Остера курсом на Большую Дымерку и Бровары, другие — через Киевское водохранилище в южном направлении.

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Также беспилотники фиксировали:

на востоке Харьковщины - курсом на северо-запад;

вблизи Харькова – с южного направления;

у Николаева - с востока;

к западу от Чернигова - курсом на юг;

к югу от Запорожья - курсом на запад;

над Черным морем – в направлении Одессы.

Кроме того, воздушные силы предупредили о применении российской армией управляемых авиационных бомб по Сумщине.

Жителей регионов, где объявлена тревога, призывают находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали рейсовый микроавтобус в Днепропетровской области , применив FPV-дрон. В момент удара в маршрутке находились гражданские пассажиры.

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