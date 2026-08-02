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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: дроны летят в сторону столицы
В ночь на 2 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о движении реактивных беспилотников в направлении Киевщины, Харькова и Одессы.
В ночь на 2 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из - за угрозы ударных беспилотников .
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .
По данным военных, реактивные БПЛА двигались с Черниговщины в направлении Киевской области. Часть дронов летела мимо Остера курсом на Большую Дымерку и Бровары, другие — через Киевское водохранилище в южном направлении.
Также беспилотники фиксировали:
на востоке Харьковщины - курсом на северо-запад;
вблизи Харькова – с южного направления;
у Николаева - с востока;
к западу от Чернигова - курсом на юг;
к югу от Запорожья - курсом на запад;
над Черным морем – в направлении Одессы.
Кроме того, воздушные силы предупредили о применении российской армией управляемых авиационных бомб по Сумщине.
Жителей регионов, где объявлена тревога, призывают находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.
Напомним, российские оккупационные войска атаковали рейсовый микроавтобус в Днепропетровской области , применив FPV-дрон. В момент удара в маршрутке находились гражданские пассажиры.