"Я могу только молиться": баллистическая атака РФ застала нардепку в прямом эфире CNN

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Российский баллистический удар по Киеву попал в прямой эфир американского телеканала CNN. Взрывы раздались во время интервью народного депутата Украины Галины Янченко.

Кадры обнародовало CNN.

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Дата публикации 10:00, 02.08.26 Количество просмотров 1 Российская атака попала в CNN

В момент разговора в эфире были слышны взрывы. После этого ведущий спросил депутата, находится ли она в безопасности.

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«Я не уверена, что находится в безопасности. Добраться до укрытия займет не менее 10 минут», — ответила Янченко.

По ее словам, во время таких атак людям часто остается только надеяться на лучшее.

«Я могу только молиться. И надеяться, что США будут принимать правильные решения в срок», — сказала народная депутат, завершая интервью.

Отметим, что в ходе общения речь шла об усилении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

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Напомним, в ночь на 1 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву. В результате атаки погибли по меньшей мере девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей. Спасатели спасли 105 человек и продолжают разбирать завалы. Наибольшие разрушения получили Соломенский и Дарницкий районы: повреждены жилые дома, возникли пожары.

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