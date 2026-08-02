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- Киев
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"Я могу только молиться": баллистическая атака РФ застала нардепку в прямом эфире CNN
Баллистический удар РФ по Киеву попал в прямой эфир CNN.
Российский баллистический удар по Киеву попал в прямой эфир американского телеканала CNN. Взрывы раздались во время интервью народного депутата Украины Галины Янченко.
Кадры обнародовало CNN.
В момент разговора в эфире были слышны взрывы. После этого ведущий спросил депутата, находится ли она в безопасности.
«Я не уверена, что находится в безопасности. Добраться до укрытия займет не менее 10 минут», — ответила Янченко.
По ее словам, во время таких атак людям часто остается только надеяться на лучшее.
«Я могу только молиться. И надеяться, что США будут принимать правильные решения в срок», — сказала народная депутат, завершая интервью.
Отметим, что в ходе общения речь шла об усилении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.
Напомним, в ночь на 1 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву. В результате атаки погибли по меньшей мере девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей. Спасатели спасли 105 человек и продолжают разбирать завалы. Наибольшие разрушения получили Соломенский и Дарницкий районы: повреждены жилые дома, возникли пожары.