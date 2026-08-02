ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
98
Время на прочтение
1 мин

"Я могу только молиться": баллистическая атака РФ застала нардепку в прямом эфире CNN

Баллистический удар РФ по Киеву попал в прямой эфир CNN.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
"Я могу только молиться": баллистическая атака РФ застала нардепку в прямом эфире CNN

© ТСН

Российский баллистический удар по Киеву попал в прямой эфир американского телеканала CNN. Взрывы раздались во время интервью народного депутата Украины Галины Янченко.

Кадры обнародовало CNN.

В момент разговора в эфире были слышны взрывы. После этого ведущий спросил депутата, находится ли она в безопасности.

«Я не уверена, что находится в безопасности. Добраться до укрытия займет не менее 10 минут», — ответила Янченко.

По ее словам, во время таких атак людям часто остается только надеяться на лучшее.

«Я могу только молиться. И надеяться, что США будут принимать правильные решения в срок», — сказала народная депутат, завершая интервью.

Отметим, что в ходе общения речь шла об усилении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, в ночь на 1 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву. В результате атаки погибли по меньшей мере девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей. Спасатели спасли 105 человек и продолжают разбирать завалы. Наибольшие разрушения получили Соломенский и Дарницкий районы: повреждены жилые дома, возникли пожары.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
98
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie