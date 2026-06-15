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ВДНХ после обстрела Киева: повреждены оранжерея и павильоны комплекса (фото)
Во время ночного удара по Киеву на территории ВДНХ повреждены павильоны и оранжерея. В комплексе уже приступили к восстановительным работам.
В Киеве на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) зафиксированы повреждения после ночного ракетно-дронового удара России.
О последствиях атаки сообщили в официальных соцсетях ВДНХ.
Повреждены павильоны и оранжерея
В результате обстрела в нескольких павильонах выбило окна, также получила повреждения оранжерея на территории комплекса.
В администрации отметили, что ночь для Киева была сложной и оставила след и на инфраструктуре ВДНХ.
К восстановлению уже приступили
Команда комплекса сразу же после инцидента приступила к ликвидации последствий и восстановительным работам.
«Сейчас наша команда уже работает над восстановлением территории и надеемся, что очень скоро пространство снова будет выглядеть привычно», — говорится в сообщении.
Отдельно в администрации оранжереи подтвердили повреждения и сообщили про уборку обломков и ремонтные работы, которые продолжаются с самого утра.
«Работаем, восстанавливаем, чиним, убираем обломки с самого утра», — отметили там.
Напомним, в ночь на 15 июня РФ устроила очередную массированную атаку по Украине ракетами и БпЛА.
Масштабным ударам подверглись Киев и область, Днепр, Харьков, Сумы. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть погибшие, раненые, попадания по гражданским объектам.
Также враг ударил по Киево-Печерской лавре.