ВДНХ после обстрела Киева: повреждены оранжерея и павильоны комплекса (фото)

ВДНХ Фото иллюстративное / © УНИАН

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В Киеве на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) зафиксированы повреждения после ночного ракетно-дронового удара России.

О последствиях атаки сообщили в официальных соцсетях ВДНХ.

Повреждены павильоны и оранжерея

В результате обстрела в нескольких павильонах выбило окна, также получила повреждения оранжерея на территории комплекса.

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В результате ночного удара по столице на территории ВДНХ зафиксированы разрушения / © ВДНГ / Facebook

В администрации отметили, что ночь для Киева была сложной и оставила след и на инфраструктуре ВДНХ.

В результате ночного удара по столице на территории ВДНХ зафиксированы разрушения / © ВДНГ / Facebook

К восстановлению уже приступили

Команда комплекса сразу же после инцидента приступила к ликвидации последствий и восстановительным работам.

«Сейчас наша команда уже работает над восстановлением территории и надеемся, что очень скоро пространство снова будет выглядеть привычно», — говорится в сообщении.

Отдельно в администрации оранжереи подтвердили повреждения и сообщили про уборку обломков и ремонтные работы, которые продолжаются с самого утра.

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«Работаем, восстанавливаем, чиним, убираем обломки с самого утра», — отметили там.

Напомним, в ночь на 15 июня РФ устроила очередную массированную атаку по Украине ракетами и БпЛА.

Масштабным ударам подверглись Киев и область, Днепр, Харьков, Сумы. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть погибшие, раненые, попадания по гражданским объектам.

Также враг ударил по Киево-Печерской лавре.

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