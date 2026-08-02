Мечеть у Києві втретє постраждала від російських обстрілів: фото наслідків

У Києві після обстрілу постраждала мечеть «Умма»

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У Києві внаслідок чергової російської повітряної атаки зазнала ушкоджень мечеть Духовного управління мусульман України «Умма». Вибуховою хвилею вибило понад 15 вікон та суттєво пошкодило двері будівлі.

Про це розповіли в ефірі «Київ24».

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У Києві після обстрілів постраждала мечеть «Умма»

Це вже третій подібний випадок з початку повномасштабної війни, коли мечеть потрапляє під удар під час обстрілів столиці. Поруч із мечеттю також згоріли карети швидкої допомоги.

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Це трапилося у Шевченківському районі Києва. Один з вибухів стався на вулиці, що веде до мечеті. Там була велика вирва. Учора фахівці «Київавтодору» її оперативно засипали.

Другий вибух трапився просто за мечеттю. Як наслідок, мечеть понівечена з обох сторін.

Усередині мечеті ще залишаються сліди руйнувань. Після пошкодження мечеті муфтій Мурат Сулейманов звернувся до вірян-мусульман, які служать у російській армії і закликав їх усвідомити свою причетність до воєнних злочинів Росії:

«Нехай Всевишній покарає всіх причетних до цього зла. Дуже важливо, щоб це бачили „мусульмани“, які в армії Московії. Це теж на вашій совісті, ви повинні це знати, розуміти. Що це все — ви до цього теж долучені. Ви підтримуєте свого тирана. Подивіться, що робить ваш Путін».

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Попри руйнування, релігійна громада не зупиняє свою діяльність: віряни й надалі збираються на молитви та вже почали власними силами відновлювати пошкоджену будівлю.

Фото: Іслам в Україні/Facebook

Фото: Іслам в Україні/Facebook

Фото: Іслам в Україні/Facebook

Фото: Іслам в Україні/Facebook

Фото: Іслам в Україні/Facebook

Фото: Іслам в Україні/Facebook

Пошкодження після російських ударів: що відомо

Нагадаємо, у Києві на території Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки пошкоджено 19 об’єктів культурної спадщини, з яких найбільших руйнувань зазнали Успенський собор і башта Кушника.

Попри наслідки обстрілів, Києво-Печерська лавра поступово повертається до звичного життя та відновлює доступ для відвідувачів. Для відвідин уже відкриті Церква Спаса на Берестові, Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Трапезна церква та частина музейних експозицій. Також для паломників відкрили можливість перегляду мощей святих.

Відновлювальні роботи тривають безперервно.

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