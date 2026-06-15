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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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ВДНГ після обстрілу Києва: пошкоджено оранжерею та павільйони комплексу (фото)

Під час нічного удару по Києву на території ВДНГ пошкоджено павільйони та оранжерею. У комплексі вже розпочали відновлювальні роботи.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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ВДНГ після обстрілу Києва: пошкоджено оранжерею та павільйони комплексу (фото)

ВДНГ Фото ілюстративне / © УНІАН

У Києві на території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) зафіксовано пошкодження після нічного ракетно-дронового удару Росії.

Про наслідки атаки повідомили в офіційних соцмережах ВДНГ.

Пошкоджено павільйони та оранжерею

Внаслідок обстрілу у кількох павільйонах вибило вікна, також зазнала пошкоджень оранжерея на території комплексу.

Внаслідок нічного удару по столиці на території ВДНГ зафіксовано руйнування / © ВДНГ / Facebook

Внаслідок нічного удару по столиці на території ВДНГ зафіксовано руйнування / © ВДНГ / Facebook

У адміністрації зазначили, що ніч для Києва була складною та залишила слід і на інфраструктурі ВДНГ.

Внаслідок нічного удару по столиці на території ВДНГ зафіксовано руйнування / © ВДНГ / Facebook

Внаслідок нічного удару по столиці на території ВДНГ зафіксовано руйнування / © ВДНГ / Facebook

Відновлення вже розпочали

Команда комплексу одразу після інциденту розпочала ліквідацію наслідків та відновлювальні роботи.

«Зараз наша команда вже працює над відновленням території та сподіваємось, що дуже скоро простір знову матиме свій звичний вигляд», — йдеться у повідомленні.

Окремо в адміністрації оранжереї підтвердили пошкодження та повідомили про прибирання уламків і ремонтні роботи, які тривають від самого ранку.

«Працюємо, відновлюємо, лагодимо, прибираємо уламки від самого ранку», — зазначили там.

Нагадаємо, в ніч проти 15 червня РФ влаштувала чергову масовану атаку по Україні ракетами і БпЛА.

Масштабних ударів зазнали Київ та область, Дніпро, Харків, Суми. Попри активну роботу сил ППО, є загиблі, поранені, влучання по цивільних об’єктах.

Також ворог вгатив по Києво-Печерській лаврі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
379
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