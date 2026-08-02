ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
483
Час на прочитання
1 хв

“Я можу лише молитися”: балістична атака РФ застала нардепку в прямому ефірі CNN

Балістичний удар РФ по Києву потрапив у прямий ефір CNN.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
“Я можу лише молитися”: балістична атака РФ застала нардепку в прямому ефірі CNN

© ТСН

Російський балістичний удар по Києву потрапив у прямий ефір американського телеканалу CNN. Вибухи пролунали під час інтерв’ю народної депутатки України Галини Янченко.

Кадри оприлюднило CNN.

У момент розмови в ефірі було чути вибухи. Після цього ведучий запитав депутатку, чи перебуває вона у безпеці.

«Я не впевнена, що у безпеці. Дістатися укриття забере щонайменше 10 хвилин», — відповіла Янченко.

За її словами, під час таких атак людям часто залишається лише сподіватися на краще.

«Я можу лише молитися. І сподіватися, що США ухвалюватимуть правильні рішення вчасно», — сказала народна депутатка, завершуючи інтерв’ю.

Зазначимо що під час спілкування йшлося про посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня Росія завдала масованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей. Рятувальники врятували 105 осіб і продовжують розбирати завали. Найбільших руйнувань зазнали Солом’янський і Дарницький райони: пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
483
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie