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- Київ
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“Я можу лише молитися”: балістична атака РФ застала нардепку в прямому ефірі CNN
Балістичний удар РФ по Києву потрапив у прямий ефір CNN.
Російський балістичний удар по Києву потрапив у прямий ефір американського телеканалу CNN. Вибухи пролунали під час інтерв’ю народної депутатки України Галини Янченко.
Кадри оприлюднило CNN.
У момент розмови в ефірі було чути вибухи. Після цього ведучий запитав депутатку, чи перебуває вона у безпеці.
«Я не впевнена, що у безпеці. Дістатися укриття забере щонайменше 10 хвилин», — відповіла Янченко.
За її словами, під час таких атак людям часто залишається лише сподіватися на краще.
«Я можу лише молитися. І сподіватися, що США ухвалюватимуть правильні рішення вчасно», — сказала народна депутатка, завершуючи інтерв’ю.
Зазначимо що під час спілкування йшлося про посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів.
Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня Росія завдала масованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей. Рятувальники врятували 105 осіб і продовжують розбирати завали. Найбільших руйнувань зазнали Солом’янський і Дарницький райони: пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі.