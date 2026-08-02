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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
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У Києві та низці областей оголосили тривогу: дрони летять у бік столиці

У ніч проти 2 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про рух реактивних безпілотників у напрямку Київщини, Харкова та Одеси.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 2 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, реактивні БпЛА рухалися з Чернігівщини у напрямку Київської області. Частина дронів летіла повз Остер курсом на Велику Димерку та Бровари, інші — через Київське водосховище у південному напрямку.

Також безпілотники фіксували:

  • на сході Харківщини — курсом на північний захід;

  • поблизу Харкова — з південного напрямку;

  • біля Миколаєва — зі сходу;

  • на заході від Чернігова — курсом на південь;

  • на півдні від Запоріжжя — курсом на захід;

  • над Чорним морем — у напрямку Одеси.

Крім того, Повітряні сили попередили про застосування російською армією керованих авіаційних бомб по Сумщині.

Жителів регіонів, де оголошено тривогу, закликають перебувати в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували рейсовий мікроавтобус у Дніпропетровській області, застосувавши FPV-дрон. У момент удару в маршрутці перебували цивільні пасажири.

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Дата публікації
Кількість переглядів
189
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