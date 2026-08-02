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У Києві та низці областей оголосили тривогу: дрони летять у бік столиці
У ніч проти 2 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про рух реактивних безпілотників у напрямку Київщини, Харкова та Одеси.
У ніч проти 2 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, реактивні БпЛА рухалися з Чернігівщини у напрямку Київської області. Частина дронів летіла повз Остер курсом на Велику Димерку та Бровари, інші — через Київське водосховище у південному напрямку.
Також безпілотники фіксували:
на сході Харківщини — курсом на північний захід;
поблизу Харкова — з південного напрямку;
біля Миколаєва — зі сходу;
на заході від Чернігова — курсом на південь;
на півдні від Запоріжжя — курсом на захід;
над Чорним морем — у напрямку Одеси.
Крім того, Повітряні сили попередили про застосування російською армією керованих авіаційних бомб по Сумщині.
Жителів регіонів, де оголошено тривогу, закликають перебувати в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями.
Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували рейсовий мікроавтобус у Дніпропетровській області, застосувавши FPV-дрон. У момент удару в маршрутці перебували цивільні пасажири.