У Києві та низці областей оголосили тривогу: дрони летять у бік столиці

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 2 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За даними військових, реактивні БпЛА рухалися з Чернігівщини у напрямку Київської області. Частина дронів летіла повз Остер курсом на Велику Димерку та Бровари, інші — через Київське водосховище у південному напрямку.

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Також безпілотники фіксували:

на сході Харківщини — курсом на північний захід;

поблизу Харкова — з південного напрямку;

біля Миколаєва — зі сходу;

на заході від Чернігова — курсом на південь;

на півдні від Запоріжжя — курсом на захід;

над Чорним морем — у напрямку Одеси.

Крім того, Повітряні сили попередили про застосування російською армією керованих авіаційних бомб по Сумщині.

Жителів регіонів, де оголошено тривогу, закликають перебувати в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували рейсовий мікроавтобус у Дніпропетровській області, застосувавши FPV-дрон. У момент удару в маршрутці перебували цивільні пасажири.

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