Удар по Лаврі: Мінкульт назвав масштаби пошкоджень Успенського собору (фото)

Пошкодження у Лаврі / © Міністерство культури

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У Києві на території Києво-Печерської лаври пошкоджено 19 об’єктів культурної спадщини. Найбільших руйнувань зазнали Успенський собор і башта Кушника.

Про це повідомляє Міністерство культури України.

Хід робіт із ліквідації наслідків атаки та захисту святині оглянув Перший заступник Міністра культури України Іван Вербицький. Він підкреслив, що одним із ключових завдань залишається убезпечення собору від подальшого впливу погодних умов і збереження його унікального історичного та мистецького оздоблення.

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«Кожен відновлений об’єкт культурної спадщини — це внесок у збереження нашої історичної пам’яті та стійкості суспільства. Дякую всім, хто долучився до ліквідації наслідків атаки та захисту Успенського собору, — працівникам Лаври, братії монастиря, рятувальникам, реставраторам, інженерам, будівельникам та всім фахівцям, які безперервно працюють, щоб зберегти цю святиню. Водночас розраховуємо на подальшу підтримку міжнародних партнерів та меценатів у процесі відновлення пам’яток, що постраждали внаслідок російської агресії», — зазначив Іван Вербицький.

Наразі в Успенському соборі триває монтаж аварійного накриття пошкодженої покрівлі. Станом на сьогодні вже закрито близько 70% даху.

Сьогодні розпочала роботу Комісія з обстеження конструкції даху Успенського собору за участі фахівців Національному університету «Львівська політехніка». За результатами її роботи буде підготовлено дефектний акт і кошторис на облаштування консерваційного накриття.

Пошкодження у Лаврі / © Міністерство культури

Міністерство культури України вдячне «Львівській політехніці» та його працівників Ігорю Бокалу, Мар’яні Каплінській та Михайлу Волинцю за участь в обстеженні пошкодженого об’єкта культурної спадщини та підготовці подальших консерваційних заходів.

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Водночас Києво-Печерська лавра поступово відновлює доступ для відвідувачів. Уже відкрито Церкву Спаса на Берестові, а також доступні Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Трапезна церква та частина музейних експозицій. Відновлено проведення групових екскурсій за попереднім записом.

«Попри удари російської федерації, ми відновлюємо нашу роботу і робимо все, аби достойно зустріти 975-річницю Києво-Печерської лаври. Робота з відновлення не зупиняється ні на день, бо итання культурної спадщини та збереження наших святинь — це частина когнітивної війни, яку росія веде проти України», — сказав Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

У Ближніх печерах також відбувся традиційний молебень з акафістом біля мощей преподобного Агапіта Печерського, що стало ще одним свідченням поступового повернення Лаври до звичного життя попри наслідки російської атаки.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ 15 червня Успенський собор зазнав значних пошкоджень. Також постраждали інші об’єкти історичного комплексу Києво-Печерської лаври. Через наслідки атаки існував ризик пошкодження конструкцій собору. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи та оцінка збитків.

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