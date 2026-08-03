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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
425
Время на прочтение
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В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: возможны проблемы со светом

В гидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и Киева, где ожидается ненастье.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Гроза

Гроза / © ТСН

В Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных грозах, которые будут держаться до конца суток.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Telegram.

В связи с наступлением грозового фронта синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).

Специалисты также предостерегают, что такие погодные условия могут привести к нарушению электроснабжения и усложнению работы энергетических предприятий и коммунальных служб региона. Жилищно-коммунальные службы призывают учитывать угрозу и соблюдать правила безопасности во время непогоды.

Напомним, метеоролог Виталий Шпиг сообщил о том, что экстремальная жара до +40°C и выше перестает быть исключительным явлением для Украины. Из-за глобального потепления такие температуры будут повторяться каждый год.

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Дата публикации
Количество просмотров
425
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