ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
281
Время на прочтение
2 мин

Свадебное фото для прикрытия: в Киеве задержали дельцов, продававших фиктивные браки уклонистам

За $7000 дельцы организовали военнообязанному быструю женитьбу на женщине с инвалидностью и подставную переписку, чтобы обеспечить ему отсрочку и выезд за границу.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители ликвидировали схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Организаторы предлагали «клиентам» заключить фиктивный брак с женщинами, имеющими инвалидность.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в Facebook.

Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении четверым участникам преступной группы.

Как установило следствие, за $7000 организаторы подыскали для военнообязанного «невесту» со II группой инвалидности. Дельцы организовали первую встречу пары непосредственно перед регистрацией и обеспечили быстрое оформление брака в одном из столичных ЗАГСов. Такая женитьба давала мужчине право на отсрочку от мобилизации и последующий выезд за границу под видом сопровождения супруги.

Чтобы у пограничников не возникло подозрений, организаторы заставляли молодоженов имитировать отношения: они должны были вести активную переписку в мессенджерах и сделать свадебное фото.

Оплата услуг производилась по частям. Первый транш дельцы получили в день регистрации брака, а остальные $3500 — после того, как мужчина подал документы для получения отсрочки. Одна из участниц схемы была задержана непосредственно при передаче последней части средств.

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

Действия четырех фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Подозреваемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве обезвредили очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу, в частности в Молдову.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
281
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie