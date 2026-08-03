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- Киев
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Свадебное фото для прикрытия: в Киеве задержали дельцов, продававших фиктивные браки уклонистам
За $7000 дельцы организовали военнообязанному быструю женитьбу на женщине с инвалидностью и подставную переписку, чтобы обеспечить ему отсрочку и выезд за границу.
В Киеве правоохранители ликвидировали схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Организаторы предлагали «клиентам» заключить фиктивный брак с женщинами, имеющими инвалидность.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в Facebook.
Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении четверым участникам преступной группы.
Как установило следствие, за $7000 организаторы подыскали для военнообязанного «невесту» со II группой инвалидности. Дельцы организовали первую встречу пары непосредственно перед регистрацией и обеспечили быстрое оформление брака в одном из столичных ЗАГСов. Такая женитьба давала мужчине право на отсрочку от мобилизации и последующий выезд за границу под видом сопровождения супруги.
Чтобы у пограничников не возникло подозрений, организаторы заставляли молодоженов имитировать отношения: они должны были вести активную переписку в мессенджерах и сделать свадебное фото.
Оплата услуг производилась по частям. Первый транш дельцы получили в день регистрации брака, а остальные $3500 — после того, как мужчина подал документы для получения отсрочки. Одна из участниц схемы была задержана непосредственно при передаче последней части средств.
Действия четырех фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Подозреваемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве обезвредили очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу, в частности в Молдову.