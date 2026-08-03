Свадебное фото для прикрытия: в Киеве задержали дельцов, продававших фиктивные браки уклонистам

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

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В Киеве правоохранители ликвидировали схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Организаторы предлагали «клиентам» заключить фиктивный брак с женщинами, имеющими инвалидность.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в Facebook.

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Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении четверым участникам преступной группы.

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Как установило следствие, за $7000 организаторы подыскали для военнообязанного «невесту» со II группой инвалидности. Дельцы организовали первую встречу пары непосредственно перед регистрацией и обеспечили быстрое оформление брака в одном из столичных ЗАГСов. Такая женитьба давала мужчине право на отсрочку от мобилизации и последующий выезд за границу под видом сопровождения супруги.

Чтобы у пограничников не возникло подозрений, организаторы заставляли молодоженов имитировать отношения: они должны были вести активную переписку в мессенджерах и сделать свадебное фото.

Оплата услуг производилась по частям. Первый транш дельцы получили в день регистрации брака, а остальные $3500 — после того, как мужчина подал документы для получения отсрочки. Одна из участниц схемы была задержана непосредственно при передаче последней части средств.

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда за границу / © Киевская городская прокуратура

Действия четырех фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Подозреваемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, в Киеве обезвредили очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу, в частности в Молдову.

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