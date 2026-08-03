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- Київ
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Весільне фото для прикриття: у Києві затримали ділків, які продавали фіктивні шлюби ухилянтам за $7000
За $7000 ділки організували військовозобов’язаному швидке одруження з жінкою з інвалідністю та підставну переписку, аби забезпечити йому відстрочку та виїзд за кордон.
У Києві правоохоронці ліквідували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Організатори пропонували «клієнтам» укласти фіктивний шлюб із жінками, які мають інвалідність.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі у Facebook.
За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної групи.
Як встановило слідство, за $7000 організатори підшукали для військовозобов’язаного «наречену» з II групою інвалідності. Ділкі організували першу зустріч пари безпосередньо перед реєстрацією та забезпечили швидке оформлення шлюбу в одному зі столичних РАГСів. Таке одруження давало чоловіку право на відстрочку від мобілізації та подальший виїзд за кордон під виглядом супроводу дружини.
Щоб у прикордонників не виникло підозр, організатори змушували «молодят» імітувати стосунки: вони мали вести активну переписку в месенджерах та зробити весільне фото.
Оплата послуг здійснювалася частинами. Перший транш ділки отримали в день реєстрації шлюбу, а решту $3500 — після того, як чоловік подав документи для отримання відстрочки. Одну із учасниць схеми затримали безпосередньо під час передачі останньої частини коштів.
Дії чотирьох фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Підозрюваним загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві знешкодили черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон, зокрема до Молдови.