Весільне фото для прикриття: у Києві затримали ділків, які продавали фіктивні шлюби ухилянтам за $7000

У Києві затримали організаторів схеми незаконного виїзду за кордон / © Київська міська прокуратура

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У Києві правоохоронці ліквідували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Організатори пропонували «клієнтам» укласти фіктивний шлюб із жінками, які мають інвалідність.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі у Facebook.

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За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної групи.

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Як встановило слідство, за $7000 організатори підшукали для військовозобов’язаного «наречену» з II групою інвалідності. Ділкі організували першу зустріч пари безпосередньо перед реєстрацією та забезпечили швидке оформлення шлюбу в одному зі столичних РАГСів. Таке одруження давало чоловіку право на відстрочку від мобілізації та подальший виїзд за кордон під виглядом супроводу дружини.

Щоб у прикордонників не виникло підозр, організатори змушували «молодят» імітувати стосунки: вони мали вести активну переписку в месенджерах та зробити весільне фото.

Оплата послуг здійснювалася частинами. Перший транш ділки отримали в день реєстрації шлюбу, а решту $3500 — після того, як чоловік подав документи для отримання відстрочки. Одну із учасниць схеми затримали безпосередньо під час передачі останньої частини коштів.

У Києві затримали організаторів схеми незаконного виїзду за кордон / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали організаторів схеми незаконного виїзду за кордон / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали організаторів схеми незаконного виїзду за кордон / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали організаторів схеми незаконного виїзду за кордон / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали організаторів схеми незаконного виїзду за кордон / © Київська міська прокуратура

Дії чотирьох фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Підозрюваним загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, у Києві знешкодили черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон, зокрема до Молдови.

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