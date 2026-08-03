"Бачимо трагічні наслідки": чому громада на Київщині вимагає негайно заборонити місцеві стрільбища

Громада Капітанівки вимагає заборонити стрільбища після атаки балістикою по Бучанському району / © ДСНС

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Мешканці селища Капітанівка на Київщині вимагають негайно припинити діяльність місцевих стрільбищ після того, як російські війська завдали удару по військовій виставці неподалік. Місцева рада підтримує громаду та готує офіційні звернення до правоохоронних органів.

Про це в коментарі hromadske повідомив заступник голови місцевої громади Олександр Хробуст.

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За словами посадовця, до сільської ради надійшло колективне звернення від жителів. Воно містить вимогу заборонити будь-які заняття зі стрільбою на території громади.

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«Ми їх підтримуємо, готові боротися за те, щоб припинити їхню діяльність, проведення будь-яких занять зі стрільбою», — сказав Олександр Хробуст.

Це питання винесуть на розгляд найближчої сесії сільради. Водночас заступник голови громади пояснив, що орган місцевого самоврядування не має повноважень припиняти таку роботу.

«Ми лише маємо змогу звертатися — у зв’язку з [колективним] зверненням, із нашою ініціативою, підтримкою депутатського корпусу — з тим, що треба це припиняти. Не один рік велася ця робота. Але, бачите, вона призвела до таких трагічних наслідків. Скільки люди писали–скаржилися — державні органи не чують. Думаю, слідство встановить, чому так відбувалося», — сказав він.

Нагадаємо, 24 липня армія РФ завдала удару балістикою по приватному полігону у Бучанському районі Київської області. На момент удару там відбувалася виставка озброєння.

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Внаслідок атаки загинуло 12 людей. Ще близько сотні було поранено.

Анонс про виставку зброї був у Мережі. Втім, асоціація АРМАДА, яка була причетна до організації події, твердить, що точну локацію не поширювали публічно, а подія мала суворо закритий формат.

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