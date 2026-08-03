"Видим трагические последствия": почему громада на Киевщине требует немедленно запретить местные стрельбища

Громада Капитановки требует запретить стрельбище после атаки баллистики по Бучанскому району

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Жители поселка Капитановка на Киевщине требуют немедленно прекратить деятельность местных стрельбищ после того, как российские войска нанесли удар по военной выставке неподалеку. Местный совет поддерживает громаду и готовит официальные обращения в правоохранительные органы.

Об этом в комментарии hromadske сообщил заместитель председателя местной громады Александр Хробуст.

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По словам чиновника, в сельский совет поступило коллективное обращение от жителей. Оно содержит требование запретить какие-либо занятия по стрельбе на территории громады.

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«Мы их поддерживаем, готовы бороться за то, чтобы прекратить их деятельность, проведение любых занятий со стрельбой», — сказал Александр Хробуст.

Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение ближайшей сессии сельсовета. В то же время заместитель главы громады пояснил, что орган местного самоуправления не имеет полномочий прекращать такую работу.

«Мы только можем обращаться — в связи с [коллективным] обращением, с нашей инициативой, поддержкой депутатского корпуса — с тем, что нужно это прекращать. Не один год велась эта работа. Но, видите, она привела к таким трагическим последствиям. Сколько люди писали-жаловались — государственные органы не слышат. Думаю, следствие установит, почему так происходило», — сказал он.

Напомним, 24 июля армия РФ нанесла удар баллистикой по частному полигону в Бучанском районе Киевской области. На момент удара там проходила выставка вооружения.

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В результате атаки погибли 12 человек. Еще около сотни были ранены.

Анонс о выставке оружия был в Сети. Впрочем, ассоциация АРМАДА, причастная к организации события, утверждает, что точную локацию не распространяли публично, а событие имело строго закрытый формат.

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