Они все еще помнят дорогу домой: дикие коровы Чернобыля ежедневно ходят по тропе из своей прошлой жизни (фото)

Дикое стадо чернобыльских коров / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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Удивительная история одичавшего стада коров в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике продолжает удивлять исследователей. Несмотря на то, что животные уже много лет живут по законам дикой природы, они сохранили память о своем доме и людях, которые о них заботились.

Об этом сообщает Чернобыльский заповедник в Facebook.

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История этого стада тесно связана с самоселами села Лубянка, в частности, с местной жительницей Ольгой Ющенко. После катастрофы на ЧАЭС женщина вместе с семьей вернулась в родное село и продолжила вести хозяйство. В Лубянке ее семья держала самое большое стадо в населенном пункте — семь коров.

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Когда в 2016 году хозяев не стало, животные остались одни. Однако вместо того, чтобы погибнуть без человеческого ухода, коровы адаптировались и перешли к совершенно дикому образу жизни.

Тропа к прошлому и законы дикого леса

Ученые заметили трогательную деталь: несмотря на полную независимость от человека, самая топтанная тропа стада до сих пор пролегает через бывший двор Ольги Ющенко. Коровы давно не ночуют у человеческих построек, однако генетическая или эмоциональная память продолжает вести их к месту, где когда-то было их усадьба.

Дикое стадо коров в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Дикое стадо коров в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Бывшая владелица коров Ольга Ющенко (конец 90-х годов) / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Тропа, ведущая к усадьбе / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Остатки усадьбы Ольги Ющенко / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

За годы самостоятельного существования животные построили четкую дикую социальную структуру:

Совместная защита: стадо сплоченно защищает телят от хищников, включая волков и медведей.

Автономность: коровы самостоятельно добывают себе пропитание в любое время года и не нуждаются в помощи или ветеринарном осмотре.

В чем уникальность чернобыльского стада

Сегодня чернобыльское стадо является одним из самых ярких и успешных примеров ревайлдинга (возвращение к своему природному состоянию) в Украине, что демонстрирует удивительную способность домашних животных возвращаться к истокам.

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Раньше мы писали о том, как живет теленок в диком стаде коров у реактора.

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