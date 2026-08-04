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- Киев
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Они все еще помнят дорогу домой: дикие коровы Чернобыля ежедневно ходят по тропе из своей прошлой жизни (фото)
Даже сквозь года после перехода к совершенно дикой жизни в Зоне отчуждения, уникальное стадо одичавших коров ежедневно проходит по протоптанной тропе через прежнюю усадьбу своих последних хозяев в Лубянке.
Удивительная история одичавшего стада коров в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике продолжает удивлять исследователей. Несмотря на то, что животные уже много лет живут по законам дикой природы, они сохранили память о своем доме и людях, которые о них заботились.
Об этом сообщает Чернобыльский заповедник в Facebook.
История этого стада тесно связана с самоселами села Лубянка, в частности, с местной жительницей Ольгой Ющенко. После катастрофы на ЧАЭС женщина вместе с семьей вернулась в родное село и продолжила вести хозяйство. В Лубянке ее семья держала самое большое стадо в населенном пункте — семь коров.
Когда в 2016 году хозяев не стало, животные остались одни. Однако вместо того, чтобы погибнуть без человеческого ухода, коровы адаптировались и перешли к совершенно дикому образу жизни.
Тропа к прошлому и законы дикого леса
Ученые заметили трогательную деталь: несмотря на полную независимость от человека, самая топтанная тропа стада до сих пор пролегает через бывший двор Ольги Ющенко. Коровы давно не ночуют у человеческих построек, однако генетическая или эмоциональная память продолжает вести их к месту, где когда-то было их усадьба.
За годы самостоятельного существования животные построили четкую дикую социальную структуру:
Совместная защита: стадо сплоченно защищает телят от хищников, включая волков и медведей.
Автономность: коровы самостоятельно добывают себе пропитание в любое время года и не нуждаются в помощи или ветеринарном осмотре.
В чем уникальность чернобыльского стада
Сегодня чернобыльское стадо является одним из самых ярких и успешных примеров ревайлдинга (возвращение к своему природному состоянию) в Украине, что демонстрирует удивительную способность домашних животных возвращаться к истокам.
Раньше мы писали о том, как живет теленок в диком стаде коров у реактора.