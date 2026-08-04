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Киев охватит жара: синоптики предупредили об угрозе и назвали максимальную температуру воздуха 4 августа
В столичном регионе сохранится жаркая и сухая погода с температурой воздуха до +37.
В ближайшие дни в Киеве и области сохранится жаркая сухая погода, что будет сопровождаться повышенным риском возникновения пожаров.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 4 августа в столице ожидается сухая жаркая погода с максимальной температурой воздуха +32…+34 градуса тепла.
В Украинском гидрометцентре также прогнозируют в Киевской области сухую погоду без осадков. Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха по области днем составит от +35 до +37 градусов тепла, в Киеве ожидается до +35.
В то же время синоптики предупреждают, что с 4 по 6 августа в регионе будет сохраняться наивысший класс пожарной опасности. Из-за сухой и жаркой погоды любое неосторожное обращение с огнем или малейшая искра могут мгновенно привести к масштабному возгоранию на открытых территориях, в лесах и на полях.
Жителей области призывают проявлять максимальную осторожность и соблюдать правила безопасности.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве будет устойчиво ясная погода, днём небо может ненадолго затянуться облаками. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он прекратится. Температура воздуха составит от +26 до +33 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать украинцам 4 августа.
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