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- Київ
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Київ накриє спека: синоптики попередили про загрозу та назвали максимальну температуру повітря 4 серпня
У столичному регіоні утримуватиметься спекотна та суха погода з температурою повітря до +37.
Найближчими днями в Києві та області утримуватиметься спекотна суха погода, що супроводжуватиметься підвищеним ризиком виникнення пожеж.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 4 серпня буде суха спекотна погода з максимальною температурою повітря +32…+34 градуси тепла.
В Українському гідрометцентрі також прогнозують на Київщині суху погоду без опадів. Вітер буде змінних напрямків та дутиме і швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря по області вдень становитиме від +35 до +37 градусів тепла, у Києві очікується до +35.
Водночас синоптики попереджають, що з 4 по 6 серпня в регіоні утримуватиметься найвищий клас пожежної небезпеки. Через суху та спекотну погоду будь-яке необережне поводження з вогнем чи найменша іскра можуть миттєво спричинити масштабне займання на відкритих територіях, у лісах та на полях.
Мешканців області закликають бути максимально обачними та дотримуватися правил безпеки.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що ясна погода буде триматися у Києві впевнено, вдень небо може ненадовго затягнути хмарами. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря становитиме від +26 до +33 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати українцям 4 серпня.
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