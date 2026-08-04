У Києві чоловік відкрив стрілянину у дворі житлових будинків: що відомо (фото)

Поліція Києва

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У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці Каунаській просто серед житлового кварталу.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Тривожний сигнал до чергової частини надійшов від місцевого мешканця, який почув серію пострілів під вікнами своєї багатоповерхівки. На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група та патрульні екіпажі.

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Правоохоронці затримали порушника «на гарячому» (в порядку ст. 298-2 КПК України). Під час поверхневого огляду в нього вилучили стартовий пістолет і три набої до нього, які вже направили на експертизу.

Стріляв, щоб «перевірити зброю»

Як з’ясувалося, 42-річний затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння. Свої дії він пояснив правоохоронцям максимально зухвало — вирішив перевірити, чи працює його пістолет. Для цього чоловік дістав зброю і здійснив п’ять пострілів у повітря, неабияк перелякавши мешканців довколишніх будинків.

Чоловік стріляв просто у дворі житлових будинків у Дніпровському районі / © Поліція Києва

Пістолет, вилучений у п’яного стрільця / © Поліція Києва

Що загрожує порушнику?

Дізнавачі Дніпровського управління поліції вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства). За нічні «випробування» пістолета киянину загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася стрілянина на території гаражного кооперативу, де загинули двоє чоловіків. Поліція вже затримала підозрюваного та розкрила деталі конфлікту, який завершився смертельними пострілами.

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