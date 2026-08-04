- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 344
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві чоловік відкрив стрілянину у дворі житлових будинків: що відомо (фото)
Поліція затримала п’яного 42-річного киянина, який зчинив п’ять пострілів у повітря просто під вікнами багатоповерхівок.
У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці Каунаській просто серед житлового кварталу.
Про це повідомили у поліції Києва.
Тривожний сигнал до чергової частини надійшов від місцевого мешканця, який почув серію пострілів під вікнами своєї багатоповерхівки. На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група та патрульні екіпажі.
Правоохоронці затримали порушника «на гарячому» (в порядку ст. 298-2 КПК України). Під час поверхневого огляду в нього вилучили стартовий пістолет і три набої до нього, які вже направили на експертизу.
Стріляв, щоб «перевірити зброю»
Як з’ясувалося, 42-річний затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння. Свої дії він пояснив правоохоронцям максимально зухвало — вирішив перевірити, чи працює його пістолет. Для цього чоловік дістав зброю і здійснив п’ять пострілів у повітря, неабияк перелякавши мешканців довколишніх будинків.
Що загрожує порушнику?
Дізнавачі Дніпровського управління поліції вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства). За нічні «випробування» пістолета киянину загрожує до п’яти років обмеження волі.
Нагадаємо, раніше у Києві сталася стрілянина на території гаражного кооперативу, де загинули двоє чоловіків. Поліція вже затримала підозрюваного та розкрила деталі конфлікту, який завершився смертельними пострілами.