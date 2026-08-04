В Киеве мужчина открыл стрельбу во дворе жилых домов: что известно (фото)

Полиция Киева

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В Днепровском районе Киева полицейские задержали 42-летнего мужчину, устроившего стрельбу на улице Каунасской прямо среди жилого квартала.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Тревожный сигнал в дежурную часть поступил от местного жителя, услышавшего серию выстрелов под окнами своей многоэтажки. На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа и патрульные экипажи.

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Правоохранители задержали нарушителя «на горячем» (в порядке ст. 298-2 УПК РФ). Во время поверхностного осмотра у него изъяли стартовый пистолет и три патрона, которые уже направили на экспертизу.

Стрелял, чтобы «проверить оружие»

Как выяснилось, 42-летний задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он объяснил правоохранителям максимально дерзко — решил проверить, работает ли его пистолет. Для этого мужчина достал оружие и произвел пять выстрелов в воздух, изрядно напугав жителей близлежащих домов.

Мужчина стрелял прямо во дворе жилых домов в Днепровском районе / © Полиция Киева

Пистолет, изъятый у пьяного стрелка / © Полиция Киева

Что грозит нарушителю?

Дознаватели Днепровского управления полиции уже сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). За ночные испытания пистолета киевлянину грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, в Киеве произошла стрельба на территории гаражного кооператива, где погибли двое мужчин. Полиция уже задержала подозреваемого и раскрыла детали конфликта, который завершился смертельными выстрелами.

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