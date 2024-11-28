Одичавшие коровы под Чернобылем: в заповеднике рассказали об изменениях в стаде (фото)

Уже несколько лет подряд сотрудники Чернобыльского заповедника наблюдают за странным, по мнению рядового обывателя, феноменом: стадом одичавших коров, которые прекрасно чувствуют себя в зоне отчуждения в любое время года. Численность стада в 2024 году увеличилась и пополнилась двумя телятами.

Об этом сообщили сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника и опубликовали в Facebook фото одичавших коров.

"Несмотря на огромное количество разнообразных интересных животных Заповедника, устойчивое лидерство в запросах читателей удерживают… коровы. Это то самое стадо, которое, по предположениям ученых, принадлежало местной жительнице из села Лубянка, через участок которой до сих пор пролегает наиболее протоптанная животными тропа. Одичалое стадо часто в прессе называют "дикими коровами". С научной точки зрения это ошибочно, но в научно-популярном изложении их действительно можно считать "дикими", потому что по многим показателям они очень приближены к своему предку туру. Прежде всего это обусловлено постоянным проживанием рядом с хищниками, добыванием пищи без подкормки, отсутствием ветеринарной помощи и абсолютно дикой формой поведения", – говорится в сообщении.

Чернобыльский заповедник / Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Чернобыльский заповедник / Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Чернобыльский заповедник / Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Сотрудники Заповедника по возможности отслеживают стадо, численность которого по последним данным – 12 особей, из которых – двое телят (в 2023 году фиксировали 11 голов). Характерно, что на этот раз при посещении не было слышно тревожного рева коров и это хороший признак отсутствия потерь в стаде в последнее время.

Ячейка обитания диких коров имеет все признаки "горячей точки биоразнообразия", потому что здесь встречается много видов животных / Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Ячейка обитания диких коров имеет все признаки "горячей точки биоразнообразия", так как здесь встречается много видов животных: от медведей, рысей, волков, шакалов до филин и гадюк. Но четкая структура дикого стада (в отличие от домашнего скота) позволяет выживать в экстремальных условиях и противостоять хищникам.

Дикие коровы под Чернобылем / Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

"Одичавший крупный рогатый скот в Заповеднике на сегодняшний день не имеет никакого охранного статуса, поскольку это уникальное редкое явление не регулируется законодательством. Однако, вполне возможно его рассматривать в качестве успешного "ревайлдинг-проекта". Будем и дальше исследовать наших одичавших коров и делиться подробностями из нашими читателями", – отмечают сотрудники Чернобыльского заповедника.

Дикие коровы под Чернобылем / Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Напомним, под Чернобылем в фотоловушку попали дикие звери, которые искали себе еду.

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