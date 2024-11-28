Здичавілі корови під Чорнобилем: у заповіднику розповіли про зміни у стаді (фото)

Вже декілька років поспіль співробітники Чорнобильського заповідника спостерігають за дивним, як на погляд пересічного обивателя, феноменом: стадом здичавілих корів, які прекрасно почуваються у зоні відчуження за будь-якої пори року. Чисельність стада 2024 року збільшилась і поповнилась двома телятами.

Про це повідомили співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та опублікували у Facebook фото здичавілих корів.

"Не зважаючи на величезну кількість різноманітних цікавих тварин Заповідника, стійке лідерство у запитах читачів утримують… корови. Це те саме стадо, що, за припущеннями науковців, належало місцевій жительці з села Луб’янка, через садибу якої до цього часу пролягає найбільш протоптана тваринами стежина. Здичавіле стадо часто в пресі називають "дикими коровами". З наукової точки зору це помилково, але в науково-популярному викладі їх дійсно можна вважати "дикими", бо з багатьох показників вони дуже наближені до свого предка тура. Передусім це зумовлено постійним проживанням поряд з хижаками, добуванням їжі без підгодівлі, відсутністю ветеринарної допомоги та абсолютно дикою формою поведінки", – йдеться у повідомленні.

Чорнобильський заповідник / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чорнобильський заповідник / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чорнобильський заповідник / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Співробітники Заповідника за можливості відслідковують стадо, чисельність якого за останніми даними – 12 особин, з яких – двоє телят (у 2023 році фіксували 11 голів). Характерно, що цього разу при відвідуванні не було чути тривожного ревіння корів і це добра ознака відсутності втрат у стаді останнім часом.

Осередок проживання диких корів має всі ознаки "гарячої точкибіорізноманіття", бо тут зустрічається багато видів тварин / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Осередок проживання диких корів має всі ознаки "гарячої точки біорізноманіття", бо тут зустрічається багато видів тварин: від ведмедів, рисей, вовків, шакалів до пугачів і гадюк. Але чітка структура дикого стада (на відміну від домашньої худоби) дає можливості виживати в екстремальних умовах та протистояти хижакам.

Здичавілі корови під Чорнобилем / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"Здичавіла велика рогата худоба в Заповіднику на сьогодні не має жодного охоронного статусу, оскільки це унікальне рідкісне явище не регулюється законодавством. Проте, цілком можливо його розглядати у якості успішного "ревайлдинг-проєкту". Будемо і надалі досліджувати наших здичавілих корів і ділитися подробицями з нашими читачами", – зазначають співробітники Чорнобильського заповідника.

Здичавілі корови під Чорнобилем / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, під Чорнобилем до фотопастки потрапили дикі звірі, які шукали собі поживу.

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