У Києві погіршилася якість повітря: що відомо

Якість повітря у Києві / © УНІАН

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У Києві зафіксували підвищену концентрацію озону в повітрі. Через це мешканцям рекомендують тимчасово не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомили в міських службах моніторингу якості повітря.

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Найвищі показники перевищення концентрації озону зафіксували у районах Виноградаря, Сирця та Петрівки.

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Фахівці радять тримати вікна зачиненими, за можливості користуватися очищувачами повітря та стежити за оновленнями щодо стану атмосферного повітря. Особливо це стосується дітей, людей похилого віку та тих, хто має захворювання органів дихання.

Раніше повідомлялося, що у Києві фіксували погіршення якості повітря через підвищену концентрацію приземного озону, спеку та відсутність вітру. Тоді міська влада також рекомендувала жителям зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та стежити за оновленнями щодо стану атмосферного повітря.

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