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- Київ
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Страшний удар по Києву: влада оголосила 1 серпня Днем жалоби
Завтра, 1 серпня, рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.
Про це йдеться у повідомленні мера столиці Віталія Кличка.
Завтра, 1 серпня, в Києві приспустять прапори на всіх комунальних будівлях.
Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
Влада Києва зазначила, що 1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.
Нагадаємо, проти 31 липня армія РФ завдала комбінованих ударів по Києву - ракетами та безпілотниками. Кількість загиблих постйно зростає.
Через «прильоти» сталися руйнування у чотирьох районах столиці. Унаслідок атаки загинули 11 людей, серед них — шестирічний хлопчик.
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