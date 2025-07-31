Страшний удар по Києву: влада оголосила 1 серпня Днем жалоби

Влада Києва оголосила 1 серпня Днем жалоби / © Ігор Клименко

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Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

Про це йдеться у повідомленні мера столиці Віталія Кличка.

Завтра, 1 серпня, в Києві приспустять прапори на всіх комунальних будівлях.

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31 липня армія РФ завдала комбінованих ударів по Києву / © Associated Press

Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Влада Києва зазначила, що 1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Нагадаємо, проти 31 липня армія РФ завдала комбінованих ударів по Києву - ракетами та безпілотниками. Кількість загиблих постйно зростає.

Через «прильоти» сталися руйнування у чотирьох районах столиці. Унаслідок атаки загинули 11 людей, серед них — шестирічний хлопчик.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ. Була 5 ранку, вибуховою хвилею викидало з квартир! Є загиблі, ДЕСЯТКИ ПОРАНЕНИХ! ВІДЕО ТСН

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