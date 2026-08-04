"Бежала под огонь помогать другим": во время повторного удара РФ погибла 25-летняя "госпитальерша" Ева Ройтер

Ева Ройтер / © Facebook/Яна Зинкевич

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Во время выполнения спасательной миссии в результате коварного повторного удара российских окупантов погибла 25-летняя парамедик батальона «Госпитальеры» Ева Ройтер (позывные «Планочка» и «Элис»). Она получила смертельные ранения, когда оказывала помощь пострадавшим от первого обстрела.

О непоправимой потере сообщила народная депутат и командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич в Facebook.

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Ева Ройтер была талантливой художницей и искусствоведом, имела степень бакалавра Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА) и работала в сфере разработки видеоигр (геймдэви).

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Несмотря на возможность оставаться в гражданской жизни и тылу, в ноябре 2022 года девушка сознательно присоединилась к добровольческому батальону «Госпитальеры», чтобы спасать украинских защитников и гражданских.

«Приняла смерть как героиня»

По словам побратимов, Ева отличалась неутомимой энергией и решительностью: она не только непосредственно вывозила раненых из-под обстрелов, но и активно заботилась о обеспечении Медицинских сил ВСУ.

Кроме того, Ева Ройтер занималась и правозащитной деятельностью — была участницей кампании «Ветераны разные. Победа одна», где продвигала идеи уважения и равенства в военной среде. В последнее время девушка дежурила вместе со спасателями в Киеве, выезжая на места вражеских попаданий.

«Ева была очень инициативной, решительной и смелой девушкой. В последнее время дежурила со спасателями в Киеве, бежала под огонь помогать другим и приняла смерть как героиня. Мы до сих пор не можем в это поверить. Это невыразимая боль. Не простим россиянам никакой гибели», — подчеркнула Яна Зинкевич.

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Напомним, в результате удара баллистики на Киев в ночь на 1 августа во время исполнения служебных обязанностей погиб 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин. Отмечается, что во время вражеской атаки на столицу Егор вместе с напарником помогал людям на месте обстрела. Но россияне коварно нанесли повторный удар по той же локации. В результате полученных ранений Егор погиб.

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