"П’ять діб не спав через зуб": мати чоловіка, який завдав 17 ударів ножем лікарці ВЛК, пояснила його поведінку

Підозрюваний у вбивстві лікарки / © ТСН

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Мати 31-річного чоловіка, якого затримали у Києві за жорстоке вбивство лікарки військово-лікарської комісії, озвучила свою версію подій, що передували трагедії. За її словами, чоловік перебував у критичному стані через ускладнення після лікування зуба.

Відповідне відеозвернення жінки опублікував Facebook-канал «Київський Ревізор».

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Жінка стверджує, що напередодні трагедії її син звернувся до стоматології, де йому поставили пломбу. Після цього у чоловіка почався сильній біль через запалення нерва або занесену інфекцію.

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За словами матері, отримати оперативну допомогу в клініці вони не змогли через специфіку графіка лікарів.

«Там один лікар пломбу робить, другий видаляє нерв, а третій — видаляє зуб. Зразу всіх спеціалістів практично не буває. Той лікар, який видаляє нерв, працює тільки у вівторок і четвер», — розповіла мати підозрюваного.

П’ять діб без сну та виклик швидкої

Жінка наголосила, що через нестерпний біль син не спав п’ять діб поспіль, а звичайні знеболювальні та антибіотики не діяли.

«Я дуже багато разів дзвонила на швидку. Пояснила, що хлопцю 31 рік, що в нього 5 діб нема сну, що в нього дуже сильний зубний біль. Він не міг спати. Приїхала швидка, вкололи анальгін і но-шпу. Йому було погано, він корчився на ліжку. Лікарі були в шоці, не знали, що робити», — поділилася жінка.

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Через те, що ані уколи, ані таблетки не збивали високий тиск і не тамували біль, медики «швидкої» вирішили екстрено готувати чоловіка до госпіталізації в челюсно-лицеве відділення 12-ї лікарні на Печерську.

Зазначимо, що слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини та мотиви злочину, у якому підозрюють чоловіка.

Раніше ми писали про те, що у Києві обрано запобіжний захід 31-річному чоловіку, якого підозрюють у резонансному та жорстокому вбивстві лікарки-хірургині у приміщенні ВЛК. Подільський районний суд відправив підозрюваного під варту на 60 днів без права внесення застави.

Нагадаємо, що трагічний інцидент стався під час проходження чоловіком ВЛК у Подільському районному в м. Києві ТЦК та СП. Під час медичного огляду підозрюваний раптово напав на 55-річну лікарку. Злочинець завдав медикині близько 17 хаотичних ударів ножем у ділянку грудей, шиї та рук. Внаслідок зазнаних тяжких травм потерпіла померла на місці до приїзду медиків.

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