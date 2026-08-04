"Пять суток не спал из-за зуба": мать мужчины, который нанес 17 ударов ножом врачу ВВК, объяснила его поведение

Подозреваемый в убийстве врача / © ТСН

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Мать 31-летнего мужчины, задержанного в Киеве за жестокое убийство врача военно-врачебной комиссии, озвучила свою версию событий, которые предшествовали трагедии. По ее словам, мужчина находился в критическом состоянии из-за осложнений после лечения зуба.

Соответствующее видеообращение женщины опубликовал Facebook-канал «Киевский Ревизор».

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Женщина утверждает, что накануне трагедии ее сын обратился в стоматологию, где ему поставили пломбу. После этого у мужчины началась сильная боль из-за воспаления нерва или занесенной инфекции.

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По словам матери, получить оперативную помощь в клинике они не смогли из-за специфики графика врачей.

«Там один врач пломбу делает, второй удаляет нерв, а третий удаляет зуб. Сразу всех специалистов практически не бывает. Тот врач, который удаляет нерв, работает только во вторник и четверг», — рассказала мать подозреваемого.

Пять суток без сна и вызов скорой

Женщина подчеркнула, что из-за невыносимой боли сын не спал пять суток подряд, а обычные обезболивающие и антибиотики не действовали.

«Я очень много раз звонила на скорую. Объяснила, что парню 31 год, что у него 5 суток нет сна, что у него очень сильная зубная боль. Он не мог спать. Приехала скорая, укололи анальгин и но-шпу. Ему было плохо, он корчился на кровати. Врачи были в шоке, не знали, что делать», — поделилась женщина.

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Из-за того, что ни уколы, ни таблетки не сбивали высокое давление и не облегчали боль, медики «скорой» решили экстренно готовить мужчину к госпитализации в челюстно-лицевое отделение 12-й больницы на Печерске.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и мотивы преступления, в котором подозревают мужчину.

Ранее мы писали о том, что в Киеве избрана мера пресечения 31-летнему мужчине, подозреваемому в резонансном и жестоком убийстве врача-хирурга в помещении ВВК. Подольский районный суд отправил подозреваемого под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Напомним, что трагический инцидент произошел во время прохождения мужчиной ВВК в Подольском районном в г. Киеве ТЦК и СП. Во время медицинского осмотра подозреваемый внезапно напал на 55-летнего врача. Преступник нанес медику около 17 хаотичных ударов ножом в участок груди, шеи и рук. В результате тяжелых травм потерпевшая скончалась на месте до приезда медиков.

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