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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве ухудшилось качество воздуха: что известно

Киевлян предупредили об ухудшении качества воздуха.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Качество воздуха в Киеве

Качество воздуха в Киеве / © УНИАН

В Киеве зафиксирована повышенная концентрация озона в воздухе. Поэтому жителям рекомендуют временно не открывать окна и ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщили в городских службах мониторинга качества воздуха.

Высокие показатели превышения концентрации озона зафиксировали в районах Виноградаря, Сырца и Петровки.

Специалисты советуют держать окна закрытыми, по возможности пользоваться воздухоочистителями и следить за обновлениями относительно состояния атмосферного воздуха. Особенно это касается детей, пожилых людей и тех, кто имеет заболевания органов дыхания.

Ранее сообщалось, что в Киеве фиксировали ухудшение качества воздуха из-за повышенной концентрации приземного озона, жары и отсутствия ветра. Тогда городские власти также рекомендовали жителям закрыть окна, ограничить пребывание на улице и следить за обновлением состояния атмосферного воздуха.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
22
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