- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве ухудшилось качество воздуха: что известно
Киевлян предупредили об ухудшении качества воздуха.
В Киеве зафиксирована повышенная концентрация озона в воздухе. Поэтому жителям рекомендуют временно не открывать окна и ограничить пребывание на улице.
Об этом сообщили в городских службах мониторинга качества воздуха.
Высокие показатели превышения концентрации озона зафиксировали в районах Виноградаря, Сырца и Петровки.
Специалисты советуют держать окна закрытыми, по возможности пользоваться воздухоочистителями и следить за обновлениями относительно состояния атмосферного воздуха. Особенно это касается детей, пожилых людей и тех, кто имеет заболевания органов дыхания.
Ранее сообщалось, что в Киеве фиксировали ухудшение качества воздуха из-за повышенной концентрации приземного озона, жары и отсутствия ветра. Тогда городские власти также рекомендовали жителям закрыть окна, ограничить пребывание на улице и следить за обновлением состояния атмосферного воздуха.