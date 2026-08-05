ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1383
Час на прочитання
1 хв

У Києві після ракетної атаки горять житловий будинок і склади: що відомо

У кількох районах столиці сталися влучання та пожежі, зокрема у багатоповерховому житловому будинку.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Associated Press

У Києві фіксують перші наслідки нічної балістичної атаки російських військ.

Про це повідомили Київська міська військова адміністрація та мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, в Оболонському районі зафіксовано влучання на території нежитлової забудови.

Також, за попередньою інформацією, в Оболонському районі ракета влучила в офісну будівлю.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок російської атаки виникли пожежі на складських об’єктах в Оболонському та Святошинському районах столиці.

Крім того, ще на одній локації в Оболонському районі загорівся 20-поверховий житловий будинок.

За попередньою інформацією в Деснянському районі горить складська будівля.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 5 серпня атакували Київ балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 5 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1383
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie