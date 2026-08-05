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- Київ
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У Києві після ракетної атаки горять житловий будинок і склади: що відомо
У кількох районах столиці сталися влучання та пожежі, зокрема у багатоповерховому житловому будинку.
У Києві фіксують перші наслідки нічної балістичної атаки російських військ.
Про це повідомили Київська міська військова адміністрація та мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, в Оболонському районі зафіксовано влучання на території нежитлової забудови.
Також, за попередньою інформацією, в Оболонському районі ракета влучила в офісну будівлю.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок російської атаки виникли пожежі на складських об’єктах в Оболонському та Святошинському районах столиці.
Крім того, ще на одній локації в Оболонському районі загорівся 20-поверховий житловий будинок.
За попередньою інформацією в Деснянському районі горить складська будівля.
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 5 серпня атакували Київ балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 5 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.