Росія атакувала Київщину: є постраждала та руйнування

Атака РФ / © tsn.ua

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Чергова атака безпілотників РФ на Київську область 4 серпня призвела до руйнувань та постраждалих серед мирного населення.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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Росія атакувала Київщину 4 серпня — що відомо

У ОВА зазначили, що внаслідок атаки ударних дронів у Броварському районі було травмовано жінку, якій наразі надається вся необхідна медична допомога. Окрім того, зафіксовано пошкодження приватного будинку та складського приміщення.

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«Повітряна небезпека триває. Просимо всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких», — зазначили в ОВА.

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Нагадаємо, росіяни почали масовано атакувати Чернігівську область за допомогою реактивних безпілотників, які значно ускладнюють роботу Сил протиповітряної оборони через свою високу швидкість.

Також ми писали, що РФ планує використати Чернігівську область для ймовірного наступу або здійснити біля кордону демонстративні дії, щоб змусити ЗСУ перекинути сили з інших гарячих напрямків.

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