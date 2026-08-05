Росія вночі атакувала Київ балістикою: у столиці лунають вибухи

Атака на Київ / © Getty Images

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Російські загарбники в ніч проти 5 серпня атакували Київ балістичними ракетами.

Про це інформують кореспонденти ТСН.ua.

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У повідомленні вказується, що у столиці після півночі пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.

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За інформацією моніторингових каналів, під атакою опинилися Київ та Бровари.

Попередньо, російські війська застосували балістичні ракети «Іскандер», «Циркон», а також ракети С-400, запущені з території Брянської та Курської областей РФ.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 5 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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Ми раніше інформували, що вдень 4 серпня Росія вдарила ракетами по людному місцю біля ринку у передмісті Одеси.

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