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- Київ
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Росія вночі атакувала Київ балістикою: у столиці лунають вибухи
Ворог атакує балістичними ракетами з Брянської та Курської областей.
Російські загарбники в ніч проти 5 серпня атакували Київ балістичними ракетами.
Про це інформують кореспонденти ТСН.ua.
У повідомленні вказується, що у столиці після півночі пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.
За інформацією моніторингових каналів, під атакою опинилися Київ та Бровари.
Попередньо, російські війська застосували балістичні ракети «Іскандер», «Циркон», а також ракети С-400, запущені з території Брянської та Курської областей РФ.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 5 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що вдень 4 серпня Росія вдарила ракетами по людному місцю біля ринку у передмісті Одеси.