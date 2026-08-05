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На Киев надвигается адская жара: температура поднимется до +38, а синоптики предупреждают об опасности — точные даты
Метеорологи предупреждают об экстремально высоких температурах в Киеве и области 5–6 августа.
В среду, 5 августа, в Киеве и области ожидается жаркая погода с температурой до +35…+38 градусов тепла.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 5 августа в столице дневная температура воздуха составит около +35 градусов тепла.
Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 5 августа в Киевской области и в столице ожидается сухая и изнурительно жаркая погода. По прогнозам синоптиков, ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха днём по области составит от +35 до +38 градусов тепла. В Киеве столбики термометров днём поднимутся до отметки +35.
Кроме того, специалисты предупреждают, что 5–6 августа в регионе сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
На метеопортале Sinoptik прогнозируют облачную погоду в столице 5 августа. Синоптики отмечают, что во второй половине дня ожидается очень сильный дождь с грозой, который продлится до самого вечера. Температура воздуха днем составит от +28 до +36 градусов тепла.
В четверг, 6 августа, метеорологи прогнозируют до +38 градусов тепла днём.
Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать украинцам в среду, 5 августа.
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