ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1173
Время на прочтение
1 мин

Баллистика и дроны ударили по Киеву: есть погибший и десятки раненых – новые данные от власти

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Баллистика и дроны ударили по Киеву: есть погибший и десятки раненых – новые данные от власти

© Associated Press

Ночью на среду, 5 августа, армия РФ массированно ударила по Киеву баллистическими ракетами и дронами. В столице есть жертвы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"По данным медиков, погиб один человек", - подчеркнул городской голова.

Число травмированных после ночного обстрела возросло до 24 человек. В частности, 15 раненых медики были госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Заметим, что пожары после российских ударов фиксируют в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах.

Новость дополняется
Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie