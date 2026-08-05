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- Киев
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Баллистика и дроны ударили по Киеву: есть погибший и десятки раненых – новые данные от власти
Ночью на среду, 5 августа, армия РФ массированно ударила по Киеву баллистическими ракетами и дронами. В столице есть жертвы.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
"По данным медиков, погиб один человек", - подчеркнул городской голова.
Число травмированных после ночного обстрела возросло до 24 человек. В частности, 15 раненых медики были госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Заметим, что пожары после российских ударов фиксируют в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах.
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