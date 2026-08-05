Балістика і дрони вдарили по Києву: є загиблий і десятки поранених - нові дані від влади

© Associated Press

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Вночі проти середи, 5 серпня, армія РФ масовано вдарила по Києву балістичними ракетами і дронами. У столиці є жертви.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

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“За даними медиків, загинула одна людина”, - наголосив міський голова.

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Кількість травмованих після нічного обстрілу зросла до 24 осіб. Зокрема, 15 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Зауважимо, пожежі після російських ударів фіксують в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах.

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