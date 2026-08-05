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- Київ
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На Київщині через атаку РФ загинула людина, 21 постраждалий — КОВА
Ворог завдав ударів по декількох районах Київщини.
На Київщині внаслідок ворожої атаки у ніч проти 5 серпня загинула одна людина.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
«На жаль, унаслідок чергової ворожої атаки у Бучанському районі загинула людина», — йдеться у повідомленні.
Також в області постраждав 21 мирний житель.
У Броварському районі поранення отримали 13 людей, у Фастівському — 3, ще 5 людей постраждали у Бучанському районі.
Раніше повідомлялося, що унаслідок нічної російської атаки на Київ та область є загибла постраждалі.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 5 серпня атакували Київ балістичними ракетами.