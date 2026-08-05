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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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35
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На Київщині через атаку РФ загинула людина, 21 постраждалий — КОВА

Ворог завдав ударів по декількох районах Київщини.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Київщину

Ворог атакував Київщину / © ДСНС

На Київщині внаслідок ворожої атаки у ніч проти 5 серпня загинула одна людина.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«На жаль, унаслідок чергової ворожої атаки у Бучанському районі загинула людина», — йдеться у повідомленні.

Також в області постраждав 21 мирний житель.

У Броварському районі поранення отримали 13 людей, у Фастівському — 3, ще 5 людей постраждали у Бучанському районі.

Раніше повідомлялося, що унаслідок нічної російської атаки на Київ та область є загибла постраждалі.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 5 серпня атакували Київ балістичними ракетами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
35
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