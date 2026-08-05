Враг атаковал Киевщину

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На Киевщине в результате вражеской атаки в ночь на 5 августа погиб один человек.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

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«К сожалению, в результате очередной вражеской атаки в Бучанском районе погиб человек», — говорится в сообщении.

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Также в области пострадал 21 мирный житель.

В Броварском районе ранения получили 13 человек, в Фастовском — 3, еще 5 человек пострадали в Бучанском районе.

Ранее сообщалось, что в результате ночной российской атаки на Киев и область погибли пострадавшие.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 5 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.

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