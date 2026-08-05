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В Киевской области из-за атаки РФ погиб человек, 21 пострадавший — КОВА
Враг нанес удары по нескольким районам Киевщины.
На Киевщине в результате вражеской атаки в ночь на 5 августа погиб один человек.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
«К сожалению, в результате очередной вражеской атаки в Бучанском районе погиб человек», — говорится в сообщении.
Также в области пострадал 21 мирный житель.
В Броварском районе ранения получили 13 человек, в Фастовском — 3, еще 5 человек пострадали в Бучанском районе.
Ранее сообщалось, что в результате ночной российской атаки на Киев и область погибли пострадавшие.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 5 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.