Після нічної атаки усі райони Києва зіткнулися з новою небезпекою: що відомо

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На ранок середи, 5 серпня, в усіх районах Києва зафіксували високий рівень забруднення повітря. Причиною стали масштабні пожежі, що виникли після масованої атаки на столицю.

Про це свідчать дані інтерактивних сервісів моніторингу якості повітря SaveEcoBot та AQICN.

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За інформацією мап, у всіх районах спостерігається підвищена концентрація шкідливих речовин. Індекс якості повітря (AQI) у багатьох частинах Києва досягнув помаранчевого та червоного рівнів, що свідчить про небезпечний рівень забруднення.

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Найбільш критична ситуація із якістю повітря спостерігається на півночі та заході Києва. Так, у Святошинському та Оболонському районах індекс AQI коливається в межах 140–174 одиниць. Зауважимо, безпечним є показник до 50.

Водночас значне забруднення повітря фіксують і в Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.

Рівень забруднення повітря у Києві. Фото: aqicn

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