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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2735
Час на прочитання
1 хв

Після нічної атаки усі райони Києва зіткнулися з новою небезпекою: що відомо

Столицю накрив дим після масованої атаки, а тому рівень забруднення повітря перевищує норму.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Після нічної атаки усі райони Києва зіткнулися з новою небезпекою: що відомо

© Associated Press

На ранок середи, 5 серпня, в усіх районах Києва зафіксували високий рівень забруднення повітря. Причиною стали масштабні пожежі, що виникли після масованої атаки на столицю.

Про це свідчать дані інтерактивних сервісів моніторингу якості повітря SaveEcoBot та AQICN.

За інформацією мап, у всіх районах спостерігається підвищена концентрація шкідливих речовин. Індекс якості повітря (AQI) у багатьох частинах Києва досягнув помаранчевого та червоного рівнів, що свідчить про небезпечний рівень забруднення.

Найбільш критична ситуація із якістю повітря спостерігається на півночі та заході Києва. Так, у Святошинському та Оболонському районах індекс AQI коливається в межах 140–174 одиниць. Зауважимо, безпечним є показник до 50.

Водночас значне забруднення повітря фіксують і в Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.

Рівень забруднення повітря у Києві. Фото: aqicn

Рівень забруднення повітря у Києві. Фото: aqicn

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
2735
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