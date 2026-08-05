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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Київ
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На Київ суне пекельна спека: розжарить до +38, а синоптики попереджають про небезпеку — точні дати

Метеорологи застерігають про екстремально високі температури у Києві та області протягом 5–6 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Київ

Київ / © УНІАН

У середу, 5 серпня, у Києві та області очікується спекотна погода до +35…+38 градусів тепла.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 5 серпня температура повітря вдень становитиме близько +35 градусів тепла.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 5 серпня на Київщині та в столиці очікується суха та виснажливо спекотна погода. За прогнозами синоптиків, вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря вдень по області становитиме від +35 до +38 градусів тепла. У Києві стовпчики термометрів вдень піднімуться до позначки +35.

Окрім цього, фахівці попереджають, що протягом 5–6 серпня в регіоні утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На погодному порталі Sinoptik прогнозують хмарну погоду у столиці 5 серпня. Синоптики зазначають, що у другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який йтиме до самого вечора. Температура повітря вдень становитиме від +28 до +36 градусів тепла.

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У четвер, 6 серпня, метеорологи прогнозують до +38 градусів тепла вдень.

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© скриншот

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати українцям у середу, 5 серпня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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