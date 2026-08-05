РФ вгатила об’єктах "Епіцентру": логістичний центр згорів вщент, загинув молодий працівник (фото)

Атакований «Епіцентр» / © "Епіцентр"

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Унаслідок нічної масованої атаки 5 серпня російські війська знищили виробничі та логістичні комплекси компанії «Епіцентр» у Києві та Калинівці. Під час атаки загинув співробітник компанії, ще троє отримали поранення, а робота заводу керамічної плитки повністю зупинена.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Епіцентру».

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Компанія «Епіцентр» заявила, що вночі ворог завдав нищівного удару по її виробничій та логістичній інфраструктурі.

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«За лічені хвилини російські ракети зруйнували те, що компанія будувала десятиліттями. Загинув наш співробітник — молодий хлопець, у якого попереду було ціле життя. Знищено стратегічні логістичні потужності. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні», — йдеться в заяві компанії.

Там зазначили, що під час масованого ракетного удару ворог одночасно атакував два ключові логістичні комплекси. У Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній. У логістично-виробничому комплексі в Калинівці на Київщині загинув співробітник компанії, ще троє працівників дістали поранення та перебувають у лікарні.

Прямі ракетні влучання повністю знищили два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила безпосередньо у виробничий майданчик заводу Epicentr Ceramic Corporation. Потужний вибух зруйнував усі виробничі печі, через що подальша робота підприємства стала неможливою. Крім того, біля логістичного комплексу повністю знищено парковку приватних автомобілів співробітників — 20 автівок вигоріли вщент.

«Ми змушені ухвалити надзвичайно важке рішення — зупинити виробництво на заводі «Epicentr Ceramic Corporation». Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні», — поінформували в «Епіцентрі».

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За попередніми оцінками компанії, повне відновлення зруйнованого виробництва триватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше — близько двох років.

Там додали, що остаточно оцінити масштаб завданих збитків наразі неможливо.

«Ми висловлюємо щирі співчуття всім родинам, які сьогодні втратили своїх близьких. Розділяємо біль кожного, хто постраждав від цієї жорстокої атаки. Окремо висловлюємо слова підтримки українським компаніям, які сьогодні також зазнали руйнувань», — йдеться в заяві «Епіцентру».

Атакований «Епіцентр» / © "Епіцентр"

Атакований «Епіцентр» / © "Епіцентр"

Атака на Київ та область 5 серпня — що відомо

У ніч проти 5 серпня РФ масовано атакувала Київ балістикою та дронами: одна людина загинула, близько 30 поранено, четверо з них у тяжкому стані. Пожежі зафіксували в чотирьох районах, на ранок їх ліквідували. Суттєво пошкоджено відділення «Нової пошти», знищено склади й логістичний центр «Епіцентру» на та виробництво Epicentr Ceramic Corporation.

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Київщина також зазнала масованого удару: 14 людей загинули, 27 постраждали. Найбільше жертв у Броварському районі (дев’ятеро загиблих). Унаслідок ворожих атак у Броварському, Бучанському та Фастівському районах виникли масштабні пожежі на складах, виробництвах і логістичних об’єктах, частина з яких ще ліквідовується.

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