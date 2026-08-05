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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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После ночной атаки все районы Киева столкнулись с новой опасностью: что известно (обновлено)

Столицу накрыл дым после массированной атаки, поэтому уровень загрязнения воздуха превышает норму.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Киев.

Атака на Киев. / © Associated Press

К утру среды, 5 августа, во всех районах Киева зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Причиной послужили масштабные пожары, возникшие после массированной атаки на столицу.

Об этом свидетельствуют данные интерактивных сервисов мониторинга качества воздуха SaveEcoBot и AQICN.

По информации карт, во всех районах наблюдается повышенная концентрация вредных веществ. Индекс качества воздуха (AQI) во многих частях Киева достиг оранжевого и красного уровней, что свидетельствует об опасном уровне загрязнения.

Наиболее критическая ситуация с качеством воздуха наблюдается на севере и западе Киева. Так, в Святошинском и Оболонском районах индекс AQI колеблется от 140 до 174 единиц. Заметим, безопасен показатель до 50.

В то же время, значительное загрязнение воздуха фиксируют и в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах столицы.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве. Фото: aqicn

Уровень загрязнения воздуха в Киеве. Фото: aqicn

В то же время в КГГА отметили, что в воздухе специалисты фиксируют повышение концентрации приземного озона и мелкодисперсной пыли.

«Причинами стали аномальная жара, способствующая образованию озона и пожару после атаки. Из-за высокой влажности и слабого ветра загрязняющие вещества накопились в приземном слое воздуха», — говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют:

  • закрыть окна;

  • ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

  • поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;

  • при наличии воздухоочистителя включить его на максимальный режим работы.

Напомним, этой ночью РФ ударила по Киеву баллистикой и дронами После российской атаки в столице погиб по меньшей мере один человек, еще около 30 человек получили травмы. В результате ударов вспыхнули пожары в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах города. Спасатели ликвидировали возгорание до утра.

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Количество просмотров
10k
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