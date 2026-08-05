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- Киев
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После ночной атаки все районы Киева столкнулись с новой опасностью: что известно (обновлено)
Столицу накрыл дым после массированной атаки, поэтому уровень загрязнения воздуха превышает норму.
К утру среды, 5 августа, во всех районах Киева зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Причиной послужили масштабные пожары, возникшие после массированной атаки на столицу.
Об этом свидетельствуют данные интерактивных сервисов мониторинга качества воздуха SaveEcoBot и AQICN.
По информации карт, во всех районах наблюдается повышенная концентрация вредных веществ. Индекс качества воздуха (AQI) во многих частях Киева достиг оранжевого и красного уровней, что свидетельствует об опасном уровне загрязнения.
Наиболее критическая ситуация с качеством воздуха наблюдается на севере и западе Киева. Так, в Святошинском и Оболонском районах индекс AQI колеблется от 140 до 174 единиц. Заметим, безопасен показатель до 50.
В то же время, значительное загрязнение воздуха фиксируют и в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах столицы.
В то же время в КГГА отметили, что в воздухе специалисты фиксируют повышение концентрации приземного озона и мелкодисперсной пыли.
«Причинами стали аномальная жара, способствующая образованию озона и пожару после атаки. Из-за высокой влажности и слабого ветра загрязняющие вещества накопились в приземном слое воздуха», — говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют:
закрыть окна;
ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;
при наличии воздухоочистителя включить его на максимальный режим работы.
Напомним, этой ночью РФ ударила по Киеву баллистикой и дронами После российской атаки в столице погиб по меньшей мере один человек, еще около 30 человек получили травмы. В результате ударов вспыхнули пожары в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах города. Спасатели ликвидировали возгорание до утра.