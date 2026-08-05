В одном из районов Киева произошла утечка аммиака из-за атаки РФ: в ГСЧС сделали срочное заявление

Атака на Киев 5 августа / © Управление ГСЧС Киева

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Во время атаки России на Киев 5 августа в Голосеевском районе произошла незначительная утечка аммиака. Угрозы населению нет.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров в эфире Киев24.

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Было попадание в одну из цистерн с аммиаком на предприятии

«На одном из предприятий у нас было попадание в одну из цистерн с аммиаком. Предварительно значительное количество должно было уйти, но сразу на место были направлены спасатели. Спасатели как ГСЧС Киева, так и Киевской городской государственной администрации, то есть КАРС», — рассказал он.

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Спикер добавил, что было повреждение оборудования, а не сама цистерна. Все заслонки были закрыты.

«Произошла минимальная утечка. Если не ошибаюсь, объемом до 100 литров по нашей оперативной информации. Очень, в принципе, быстро ликвидировали. По состоянию на данный момент, и, в принципе, на утро никакой угрозы не было», — заверил Петров.

© Управление ГСЧС Киева

Что делать во время утечки аммиака

Аммиак представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья. Он легче воздуха, поэтому быстро распространяется в верхних слоях атмосферы. Аммиак очень токсичен. Он может вызвать отравление даже при низких концентрациях.

Что делает в случае опасности:

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Эвакуация. Если вы находитесь в зоне выброса, немедленно покиньте опасную территорию.

Защитите органы дыхания. Для этого используйте средства индивидуальной защиты. Если противогаза нет, прикройте рот и нос влажной тканью.

Герметизация помещения. Плотно закройте окна и двери, используйте герметизирующие материалы для заклеивания щелей в окнах.

Если вещество попало на кожу или глаза, немедленно промойте пораженные участки большим количеством воды в течение 10-15 минут. Не допускайте попадания аммиака на открытые части тела.

Избегайте зон с высокой концентрацией аммиака. Если вы находитесь на открытом воздухе, избегайте скопления газа.

Массированная атака на Киев 5 августа — последние новости

Напомним, в ночь на 5 августа Россия атаковала Киев. Под ударом оказался сортировочный центр " Новой почты " в Киеве. В результате атаки помещение уничтожено до основания, три человека погибли, многие получили ранения.

Из-за российской атаки во всех районах Киева зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные интерактивных сервисов по мониторингу качества воздуха SaveEcoBot и AQICN.

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