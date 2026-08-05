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- Киев
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РФ полностью уничтожила сортировочный центр «Новой почты» в Киеве: есть погибшие, много раненых
В результате вражеской атаки по терминалу «Новой почты» в Киеве погибли три человека: двое водителей партнера-перевозчика и один работник подрядной организации. Еще восемь получили ранения.
В ночь на 5 августа Россия нанесла разрушительный удар по сортировочному центру « Новой почты » в Киеве. Помещение уничтожено полностью, погибли сотрудники, с которыми сотрудничает компания, многие получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба компании в среду, 5 августа.
По информации компании, в результате вражеской атаки погибли три человека: двое водителей партнера-перевозчика и один работник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения.
Что будет с посылками
В настоящее время идет оценка последствий вражеской атаки. В компании обещают компенсировать клиентам полную объявленную ценность поврежденных отправлений. Новая почта свяжется с каждым, чтобы сообщить о деталях возмещения.
Несмотря на очередную атаку, Новая почта продолжает работать по всей Украине. Актуальный статус отправок и их трекинг доступны в мобильном приложении и на официальном сайте компании.
«За годы полномасштабной войны мы построили устойчивую операционную систему, позволяющую обеспечивать непрерывность работы даже в самых сложных условиях», — говорится в заявлении.
Смертельная атака РФ по Киевской области — последние новости
Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла смертельный удар по Киевской области. В нескольких районах есть попадания. Больше всего пострадал Броварской район. В ходе атаки по меньшей мере 14 человек погибли и 27 пострадали.
В «Укрзализныце» сообщили о гибели пассажиров, находившихся на платформе в Броварском районе. Глава Броварского района Виталий Бигун добавил, что трагедия произошла на станции «Апрельское». Там погибли восемь человек, ожидавших поезда.