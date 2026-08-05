РФ вщент знищила сортувальний центр "Нової пошти" у Києві: є загиблі, багато поранених

Нова пошта / © Нова пошта

Реклама

У ніч проти 5 серпня Росія завдала руйнівного удару по сортувальному центру «Нової пошти» в Києві. Приміщення знищено вщент, загинули співробітники, із якими співпрацює компанія, багато отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба компанії у середу, 5 серпня.

Реклама

За інформацією компанії, внаслідок ворожої атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім людей отримали поранення.

Реклама

Що буде із посилками

Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. У компанії обіцяють компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень. «Нова пошта» зв’яжеться з кожним, щоб повідомити про деталі відшкодування.

Попри чергову атаку, «Нова пошта» продовжує працювати по всій Україні. Актуальний статус відправлень і їхній трекінг доступні в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

«За роки повномасштабної війни ми побудували стійку операційну систему, яка дозволяє забезпечувати безперервність роботи навіть у найскладніших умовах», — йдеться у заяві.

Смертельна атака РФ по Київській області — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія завдала смертельного удару по Київській області. У кількох районах є влучання. Найбільше постраждав Броварський район. Під час атаки щонайменше 14 людей загинули та 27 постраждали.

Реклама

В «Укрзалізниці» повідомили про загибель пасажирів, які перебували на платформі у Броварському районі. Голова Броварського району Віталій Бігун додав, що трагедія сталася на станції «Квітневе». Там загинуло вісім людей, які чекали потяга.

Новини партнерів