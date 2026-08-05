ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
968
Час на прочитання
2 хв

РФ вщент знищила сортувальний центр "Нової пошти" у Києві: є загиблі, багато поранених

Внаслідок ворожої атаки по терміналу «Нової пошти» у Києві загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім отримали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Нова пошта

Нова пошта / © Нова пошта

У ніч проти 5 серпня Росія завдала руйнівного удару по сортувальному центру «Нової пошти» в Києві. Приміщення знищено вщент, загинули співробітники, із якими співпрацює компанія, багато отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба компанії у середу, 5 серпня.

За інформацією компанії, внаслідок ворожої атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім людей отримали поранення.

Що буде із посилками

Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. У компанії обіцяють компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень. «Нова пошта» зв’яжеться з кожним, щоб повідомити про деталі відшкодування.

Попри чергову атаку, «Нова пошта» продовжує працювати по всій Україні. Актуальний статус відправлень і їхній трекінг доступні в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

«За роки повномасштабної війни ми побудували стійку операційну систему, яка дозволяє забезпечувати безперервність роботи навіть у найскладніших умовах», — йдеться у заяві.

Смертельна атака РФ по Київській області — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія завдала смертельного удару по Київській області. У кількох районах є влучання. Найбільше постраждав Броварський район. Під час атаки щонайменше 14 людей загинули та 27 постраждали.

В «Укрзалізниці» повідомили про загибель пасажирів, які перебували на платформі у Броварському районі. Голова Броварського району Віталій Бігун додав, що трагедія сталася на станції «Квітневе». Там загинуло вісім людей, які чекали потяга.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
968
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie