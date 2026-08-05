Где провести выходные в Киеве: топ-5 мест, которые влюбляют в столицу

Киев / © unian.net

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У жителей и гостей Киева есть прекрасная возможность провести выходные на свежем воздухе или за изучением исторических достопримечательностей, ведь столичные туристические порталы и учреждения подготовили подборку из пяти лучших мест Киева.

ТСН.ua составил список самых интересных мест.

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1. Национальный ботанический сад имени М. М. Гришко

Один из самых больших ботанических садов Европы предлагает уникальную атмосферу для спокойного отдыха. На огромной зеленой территории можно прогуляться по живописным тематическим садам, уникальным коллекциям растений, заглянуть к оранжерам и насладиться панорамами Днепра.

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В мае — августе работает с 8:30 до 21:00 (в мае в период цветения сирени — с 7:00 до 22:00). Стоимость взрослого билета и для студентов составляет 150 грн., для школьников — 100 грн., а дети до 6 лет, пенсионеры и льготные категории посещают сад бесплатно. Вход в оранжерейный комплекс стоит 100 грн.

Национальный ботанический сад имени М. М. Гришко

2. Труханов остров

Самый большой среди киевских островов и один из самых древних на Днепре, высоко оцененный официальным туристическим порталом столицы. Это идеальное место для активного досуга — здесь обустроены популярные веломаршруты, пляжи (в том числе Центральный), рекреационные комплексы и обновленные после реконструкции прогулочные зоны.

Легенды связывают название острова с половецким ханом Тугорханом, чья дочь имела здесь летнюю резиденцию. В прошлом здесь располагались мастерские, яхт-клуб и поселок Водников, уничтоженный во время Второй мировой войны.

Труханов остров. / © Киев туристический

3. Музей под открытым небом «Пирогово»

Самый большой в Украине музей народной архитектуры и быта под открытым небом, основанный в 1969 году и расположенный на южной окраине Киева среди вековых дубрав Голосеевского леса.

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На огромной территории скансена установлено около 300 памятников народного строительства XVI-XX веков из разных регионов Украины (Полесье, Карпаты, Приднепровье и другие). Здесь можно увидеть настоящие избы, мельницы, церкви и тысячи экспонатов древнего быта.

В мае-августе музей принимает посетителей ежедневно с 09:00 до 18:00. Экспозиции работают до 17:30, интерьеры закрыты во вторник и среду.

Музей под открытым небом «Пирогово» / © соцмережі

4. Владимирская горка

Исторический парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения, заложенный в середине XIX века на верхней и средней террасах Михайловской горы.

Локация славится уютными аллеями, пешеходно-велосипедным мостом и панорамными видами на Подол, Левый берег и Днепр. Парк входит в список лучших прогулочных маршрутов столицы.

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Владимирская горка / © lifeintravel.com.ua

5. Национальный заповедник «София Киевская»

Выдающийся памятник истории и архитектуры национального значения, основанный в 1934 году на территории бывшего монастыря. Как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО заповедник объединяет около 60 памятников в пяти музеях.

Посетители могут увидеть легендарный Софийский собор XI века с уникальными мозаиками и фресками, Золотые ворота, Кирилловскую и Андреевскую церкви, а также подняться на колокольню.

Национальный заповедник «София Киевская» / © wikimedia.org/Rbrechko

Напомним, август является одним из лучших месяцев для путешествий по Украине. Собрали пять живописных мест, где можно отдохнуть среди природы, избежать толп и не потратить целое состояние.

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