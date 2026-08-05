Де провести вихідні у Києві: топ-5 місць, які закохують у столицю

Київ / © unian.net

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Жителі та гості Києва мають чудову нагоду провести вихідні на свіжому повітрі або за вивченням історичних пам’яток, адже столичні туристичні портали та установи підготували добірку з п’яти найкращих місць Києва.

ТСН.ua склав список націкавіших місць.

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1. Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка

Один із найбільших ботанічних садів Європи пропонує унікальну атмосферу для спокійного відпочинку. На величезній зеленій території можна прогулятися мальовничими тематичними садами, унікальними колекціями рослин, заглянути до оранжерей та насолодитися панорамами Дніпра.

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У травні — серпні працює з 8:30 до 21:00 (у травні у період цвітіння бузку — з 7:00 до 22:00). Вартість дорослого квитка та для студентів становить 150 грн, для школярів — 100 грн, а діти до 6 років, пенсіонери та пільгові категорії відвідують сад безкоштовно. Вхід до оранжерейного комплексу коштує 100 грн.

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка / © Вікіпедія

2. Труханів острів

Найбільший серед київських островів і один із найдавніших на Дніпрі, який високо оцінений офіційним туристичним порталом столиці. Це ідеальне місце для активного дозвілля — тут облаштовано популярні веломаршрути, пляжі (зокрема Центральний), рекреаційні комплекси та оновлені після реконструкції прогулянкові зони.

Легенди пов’язують назву острова з половецьким ханом Тугорханом, чия дочка мала тут літню резиденцію. У минулому тут розташовувалися майстерні, яхт-клуб та селище Водників, знищене під час Другої світової війни.

Труханів острів. / © Київ туристичний

3. Музей просто неба «Пирогів»

Найбільший в Україні музей народної архітектури та побуту просто неба, заснований у 1969 році та розташований на південній околиці Києва серед вікових дібров Голосіївського лісу.

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На величезній території скансену встановлено близько 300 пам’яток народного будівництва XVI–XX століть із різних регіонів України (Полісся, Карпат, Наддніпрянщини та інших). Тут можна побачити справжні хати, млини, церкви та тисячі експонатів давнього побуту.

У травні — серпні музей приймає відвідувачів щодня з 09:00 до 18:00. Експозиції працюють до 17:30, інтер’єри зачинені у вівторок та середу.

Музей просто неба «Пирогів» / © соцмережі

4. Володимирська гірка

Історичний парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, закладений у середині XIX століття на верхній і середній терасах Михайлівської гори.

Локація славиться затишними алеями, пішохідно-велосипедним мостом та панорамними краєвидами на Поділ, Лівий берег і Дніпро. Парк входить до переліку найкращих прогулянкових маршрутів столиці.

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Володимирська гірка / © lifeintravel.com.ua

5. Національний заповідник «Софія Київська»

Видатна пам’ятка історії та архітектури національного значення, заснована у 1934 році на території колишнього монастиря. Як об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО, заповідник об’єднує близько 60 пам’яток у п’яти музеях.

Відвідувачі можуть побачити легендарний Софійський собор XI століття з унікальними мозаїками та фресками, Золоті ворота, Кирилівську та Андріївську церкви, а також піднятися на дзвіницю.

Національний заповідник «Софія Київська» / © wikimedia.org/Rbrechko

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