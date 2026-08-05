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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия ударила по распределительным центрам "Сильпо": много погибших сотрудников

Российские войска атаковали распределительные центры компании «Сильпо» под Киевом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака Киевской области 5 августа.

Атака Киевской области 5 августа.

В Киевской области в результате атаки 5 августа возникли пожары на двух распределительных центрах «Сільпо». Погибли шесть работников.

Об этом сообщила компания в своем заявлении.

«По последним данным, шесть сотрудников погибли. Это невосполнимая потеря для всех нас», — говорится в сообщении.

В то же время, информация о количестве пострадавших в настоящее время уточняется.

Атака РФ на Киевщину 5 августа

Ночью 5 августа российская армия нанесла массированный удар по Киевщине. По последним данным, погибли по меньшей мере 16 человек. Впрочем, на местах атак до сих пор продолжаются спасательные работы. В частности, много прилетов произошло в Броварском районе.

В частности, РФ ударила по объектам «Эпицентра» в Киеве и Калиновке, что возле столицы. В ходе атаки погиб сотрудник компании, еще трое получили ранения. В частности, в Киеве полностью сгорел логистический центр на улице Вискозной, а в Киевской области одна ракета попала в производственную площадку завода Epicentr Ceramic Corporation.

Также Россия атаковала главный склад ROZETKA в Броварах. Тремя баллистическими ракетами был полностью уничтожен ключевой распределительный складской комплекс. В компании заявляют, что он уже не подлежит восстановлению. Площадка обрабатывала более 100 тысяч заказов ежедневно.

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