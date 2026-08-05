Домогательства есть, а наказания нет: суд Киева вынес неожиданное решение об инциденте в метро

Киевское метро

Реклама

Киевский апелляционный суд признал факт домагательств мужчины к женщине в вагоне метро между станциями «Выдубичи» и «Зверинецкая», однако оставил в силе решение о закрытии дела. Главной причиной стало отсутствие доказательств вины обвиняемого мужчины.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Реклама

Детали дела о домагательствах в метро Киева

Согласно материалам дела, инцидент произошел в вагоне электропоезда на перегоне между станциями метро «Выдубичи» и «Зверинецкая». Мужчину обвинили в том, что он умышленно, вопреки воле пассажирки, дважды коснулся ладонью ее ягодиц. По версии следствия, этим мужчина совершил унизительные действия невербального характера и создал для женщины устрашающую и унизительную ситуацию.

Реклама

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что во время поездки ощутила прикосновение к ягодицам, после чего повернулась и увидела сзади мужчину примерно 40-летнего возраста. Она продолжила разговор с подругой, однако через несколько секунд снова почувствовала прикосновение. Из-за волнения женщина не сообщила об инциденте сразу, вышла на станции «Печерская», а позже обратилась в полицию.

Подруга потерпевшей подтвердила, что видела, как неизвестный мужчина несколько раз касался ягодиц женщины. Впоследствии она узнала предполагаемого нарушителя по фотоснимкам.

Сам мужчина вины не признал. В письменных объяснениях он подтвердил, что в указанное время находился в вагоне метро, однако заверил, что вел себя спокойно, не совершал никаких противоправных или непристойных действий, а с потерпевшей впервые встретился уже в отделении полиции.

Суд закрыл производство о домагательствах в метро

Печерский районный суд закрыл производство, придя к выводу об отсутствии происшествия и состава административного правонарушения. В суде отметили, что имеющиеся материалы не подтверждают факт правонарушения и не дают оснований квалифицировать действия мужчины как сексуальное домогательство. Кроме того, суд обратил внимание, что в условиях скопления пассажиров при движении поезда нельзя исключать возможность случайных прикосновений. Также, по мнению суда, поведение потерпевшей после инцидента, в частности то, что она не обратилась к полицейским сразу, не свидетельствовало о страхе за собственную безопасность.

Реклама

Представитель потерпевшей не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу. Он заявил, что женщине не сообщили о рассмотрении дела судом первой инстанции, а суд неполно исследовал обстоятельства и безосновательно допустил случайность прикосновений. Также, по словам адвоката, суд не учел видеозаписи, психологическое состояние потерпевшей, ее обращение к психологу и практику ЕСПЧ. Кроме того, в апелляции отмечалось, что обвиняемый в домагательствах мужчина сознательно передвигался рядом с женщиной, переходил между вагонами и намеренно скрывал свои действия.

Что решил апелляционный суд по делу о домогательствах?

Киевский апелляционный суд отметил, что ответственность по статье о сексуальном домогательстве наступает в случае умышленного совершения вопреки воле человека оскорбительных или унизительных действий сексуального характера, высказанных вербально или невербально.

Суд подчеркнул, что выводы суда первой инстанции основываются на исследованных материалах дела, в том числе на рапорте работника полиции, протоколе принятия заявления потерпевшей, письменных объяснениях потерпевшей, свидетеля и мужчины, в отношении которого был составлен административный протокол.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что письменные объяснения потерпевшей, свидетеля и протокол принятия устного заявления подтверждают факт совершения по отношению к потерпевшей действий с признаками сексуального домогательства. В то же время суд подчеркнул, что материалы дела не содержат надлежащих и убедительных доказательств того, что эти действия совершил именно мужчина, привлекаемый к административной ответственности.

Реклама

Отдельно суд обратил внимание на противоречия в описании предполагаемого нарушителя. В частности, потерпевшая и ее подруга утверждали, что мужчине было около 40-50 лет. А мужчине, по которому составили протокол, на момент событий был 71 год. Это также не соответствовало его облику на фото из пенсионного удостоверения.

Кроме того, суд установил, что в протоколе принятия устного заявления потерпевшей не указано, что она видела нарушителя или могла узнать его по определенным приметам, хотя соответствующие графы в документе были предусмотрены. Также апелляционный суд обратил внимание, что в письменных объяснениях свидетеля говорится об опознании нарушителя по фото, однако не указано, кого именно она узнала и по каким признакам.

В ходе апелляционного рассмотрения к материалам дела привлекли заключение психологического исследования потерпевшей, документы по квалификации психолога, фотографии, информацию об обращении в полицию и справку работника полиции. В то же время суд отметил, что ни один из этих документов не подтверждает причастность мужчины, привлекаемого к админответственности, к случаю сексуального домогательства.

Относительно справки работника полиции, суд отметил, что она лишь подтверждает пребывание мужчины недалеко от пострадавшей на платформе метро, но не свидетельствует о совершении каких-либо неправомерных действий.

Апелляционная инстанция также отметила, что во время рассмотрения потерпевшая и ее представитель имели возможность реализовать свои процессуальные права, однако представленные ими материалы не подтвердили виновность мужчины и не опровергли его письменные объяснения.

Кроме того, суд отметил, что предоставленные уже во время апелляционного рассмотрения показания потерпевшей о сексуальном домогательстве именно со стороны упомянутого мужчины не согласовываются с предидущими письменными объяснениями женщины, поэтому не могут считаться объективными доказательствами виновности мужчины.

Суд также напомнил, что обязанность по сбору доказательств возлагается именно на должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

По заключению апелляционного суда, лицо, составившее админпротокол, не предоставило доказательств, подтверждающих в действиях мужчины наличие объективной и субъективной сторон состава админправонарушения. Так, суд пришел к выводу, что доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность решения суда первой инстанции, и что не установлены процессуальные нарушения, которые могли бы стать безусловным основанием для отмены решения.

В результате Киевский апелляционный суд возобновил представителю потерпевшей срок апелляционного обжалования, однако оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление Печерского райсуда — без изменений.

Суд подтвердил, что материалы дела свидетельствуют о наличии признаков сексуального домогательства по отношению к потерпевшей, однако надлежащих и убедительных доказательств того, что эти действия совершил именно обвиняемый мужчина, собрано не было. Именно поэтому, при отсутствии доказательств объективной и субъективной сторон состава админправонарушения, мужчина не может быть привлечен к админответственности.

Напомним, ранее в Киевской области полиция взялась за проверку информации из соцсетей о том, что во время приема в Броварской больнице гинеколог обнял пациентку и касался ее груди, объяснив это желанием «развеселить».

Новости партнеров