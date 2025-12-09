ТСН в социальных сетях

Гинеколог "успокаивал" пациентку, ощупывая ее грудь: полиция расследует случай на Киевщине

Полиция проверяет жалобу пациентки на медицинского работника в Броварской больнице.

В Киевской области полиция проверяет случай, который произошел в Броварской многопрофильной клинической больнице. По информации в соцсетях, молодая женщина утверждает, что во время приема врач-гинеколог неожиданно обнял ее, сунул руку под майку и стал щупать грудь.

Об этом сообщили в Полиции Киевщины.

По словам самой женщины, инцидент произошел 5 декабря во время приема у врача акушера-гинеколога. По ее словам, медик объяснил, что сделал это «чтобы она усмехнулась».

Со своей стороны в полиции говорят, что официально с заявлениями или жалобами на врача в милицию никто не обращался.

«Данное событие обнаружено во время мониторинга социальных сетей. То есть в полицию официально с заявлениями никто не обращался. На данный момент полицейскими сведения о происшествии внесены в единый учет заявлений и сообщений об уголовных нарушениях и других событиях. Проводится проверка», — сообщили ТСН.ua в полиции Киевской области.

