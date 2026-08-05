"Учим украинский на ходу": Фейгин и Покровский приехали в Киев

Лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский и российский оппозиционный блоггер Марк Фейгин встретились в Киеве / © скриншот с видео

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Российский оппозиционный блоггер и правозащитник Марк Фейгин и лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский встретились в центре Киева . Минувшей ночью известные россияне стали свидетелями массированной ракетно-дроновой атаки на украинскую столицу, о последствиях которой решили рассказать своей аудитории.

Об этом знаменитости сообщили своим подписчикам в Threads.

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Встреча в центре Киева

В видеообращении Марк Фейгин рассказал, что они с Максимом Покровским находятся в центре украинской столицы. Оппозиционер подтвердил, что прибыл в город накануне, поэтому оба своими глазами видели страшные последствия масштабного вражеского террора. Блогер также призвал аудиторию внимательно следить за их социальными сетями, ведь они планируют публиковать подробности своего визита в украинскую столицу.

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В свою очередь лидер группы «Ногу свело!» подчеркнул, что он искренне радуется «нахождению на этой благословенной земле», хотя для ночной атаки это утро для многих украинцев стало не хорошим.

«В общем, все равно я в каком-то смысле рад, по крайней мере, потому, что имею возможность увидеться с Марком и поклониться этой замечательной земле и этому замечательному народу», — подчеркнул российский музыкант.

Ночь в укрытии и шок иностранцев

Отдельно Максим Покровский вместе со своим коллективом показал детальные кадры того, как они пережидали ночную атаку в укрытии. Он отметил, что это его первый визит в Киев за более чем 15 лет, и первая ночь показалась крайне беспокойной.

Во время атаки музыканты постоянно мониторили официальные сообщения от местных властей, а Покровский добавил, что вместе они «учат украинский на ходу».

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В укрытии также находился иностранный член его команды Крис, который сначала даже не осознал реальную опасность. Парень признался, что играл в видеоигру в своем номере и воспринял звуки сирены воздушной тревоги за спецэффекты из виртуального мира, прежде чем понял, что это реальное нападение.

Следует напомнить, что после начала полномасштабного вторжения Максим Покровский открыто осудил политику Кремля и принял сторону Украины. Артист заявлял о катастрофическом пренебрежении своими российскими коллегами, поддержавшими войну, и пообещал делать все возможное, чтобы она навсегда осталась пятном стыда на репутации РФ.

Массированный удар по Киеву 5 августа

В ночь на 5 августа российские оккупационные войска осуществили очередной жестокий ракетно-дроновый обстрел Киевщины, что привело к масштабным разрушениям и пожарам в нескольких районах. Враг целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру.

Последствия этой атаки оказались очень трагическими. Число жертв растет — уже известно о по меньшей мере 16 погибших в результате попаданий.

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