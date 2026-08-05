"Вчимо українську на ходу": Фейгін і Покровський приїхали до Києва

Лідер гурту «Ногу свело» Макс Покровський та російський опозиційний блогер Марк Фейгін зустрілись у Києві / © скриншот з відео

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Російський опозиційний блогер і правозахисник Марк Фейгін та лідер гурту «Ногу свело!» Максим Покровський зустрілися в центрі Києва. Минулої ночі відомі росіяни стали свідками масованої ракетно-дронової атаки на українську столицю, про наслідки якої вирішили розповісти своїй аудиторії.

Про це знаменитості повідомили своїм підписникам у Threads.

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Зустріч у центрі Києва

У відеозверненні Марк Фейгін розповів, що вони з Максимом Покровським перебувають у центрі української столиці. Опозиціонер підтвердив, що прибув до міста напередодні, тому обоє на власні очі бачили страшні наслідки масштабного ворожого терору. Блогер також закликав аудиторію уважно стежити за їхніми соціальними мережами, адже вони планують публікувати подробиці свого візиту до української столиці.

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Своєю чергою лідер гурту «Ногу свело!» підкреслив, що він щиро радіє «перебуванню на цій благословенній землі», хоч для через нічну атаку цей ранок для багатьох українців став не добрим.

«У загальному, все одно я в якомусь сенсі радий, принаймні тому, що маю можливість побачитися з Марком і вклонитися цій чудовій землі та цьому чудовому народу», — наголосив російський музикант.

Ніч в укритті та шок іноземців

Окремо Максим Покровський разом зі своїм колективом показав детальні кадри того, як саме вони перечікували нічну атаку в укритті. Він зазначив, що це його перший візит до Києва за понад 15 років, і перша ж ніч видалася вкрай неспокійною.

Під час атаки музиканти постійно моніторили офіційні повідомлення від місцевої влади, а Покровський додав, що разом вони «вчать українську на ходу».

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В укритті також перебував іноземний член його команди Кріс, який спершу навіть не усвідомив реальної небезпеки. Хлопець зізнався, що грав у відеогру у своєму номері і сприйняв звуки сирени повітряної тривоги за спецефекти з віртуального світу, перш ніж зрозумів, що це реальний напад.

Варто нагадати, що після початку повномасштабного вторгнення Максим Покровський відкрито засудив політику Кремля та став на бік України. Артист заявляв про катастрофічну зневагу до своїх російських колег, які підтримали війну, і пообіцяв робити все можливе, щоб вона назавжди залишилася плямою сорому на репутації РФ.

Масований удар по Києву 5 серпня

У ніч проти 5 серпня російські окупаційні війська здійснили черговий жорстокий ракетно-дроновий обстріл Київщини, що призвело до масштабних руйнувань та пожеж у кількох районах. Ворог цілеспрямовано атакував цивільну інфраструктуру.

Наслідки цієї атаки виявилися надзвичайно трагічними. Кількість жертв зростає — вже відомо про щонайменше 16 загиблих внаслідок влучань.

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