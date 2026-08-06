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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ розжарить до майже +40, але похолодання вже скоро: синоптики назвали дати – детальний прогноз

У столичному регіоні 6 серпня очікується сильна спека з температурою повітря до +39 градусів, проте вже ввечері можливі короткочасні дощі.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

У Києві та області 6 серпня очікується сильна спека до +39 градусів.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко у столиці стовпчики термометрів піднімуться до +37…+39 градусів тепла. Загалом опадів не передбачається, проте увечері 6-го серпня є ймовірність дощу.

«7-го серпня у Києві ще спекотно, проте грозові дощі почнуть змивати височенні градуси — можливі сильні зливи, шквали і кандібобери артеріального тиску вкупі із мігренями. Зважте, профілактично і практично.А вже 8-го серпня — тадам! — в столиці +25+27 градусів!)» — прогнозує Діденко.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 6 серпня по території Київщини суха жарку погоду. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +35 до +38 градусів тепла. У Києві стовпчики термометрів показуватимуть від +35 до +37 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що ранок у Києві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Температура повітря вдень становитиме від +30 до +38 градусів вище нуля.

Погода у Києві 6 серпня / © скриншот

Погода у Києві 6 серпня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати в Україні 6 серпня.

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